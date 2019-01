Jo, jeg lytter til folks frykt for rovdyr. Men jeg vet ikke om den kvalifiserer til skyting av ulv.

Høyres Carl Christian Grue Solberg påstår at jeg ikke tar menneskers bekymringer på alvor er å ta litt hardt i. Både i byene og distriktene finnes mennesker som ikke deler Høyres mening om at det burde blitt skutt enda flere ulv. Disse menneskenes bekymringer for biologisk mangfold og truede dyrearter skal også tas på alvor. I forhold til både internasjonale og nasjonale lover er vi forpliktet til å opprettholde en bærekraftig bestand med ulv.

Jeg er enig med Høyre om at statistikk kan leses forskjellig. Men en statistikk tar sjeldent så feil i en sak med så store tall. For beitedyr er det en svimlende lav prosent som tas av ulv. For vilt kan ulven ha positive effekter for å få tatt ut syke dyr. Dette finnes det forskning på fra blant annet USA.

Det jeg vektla mitt innlegg på var frykt argumentet. Når man ser vekk fra beitedyr og vilt som argument, så er dette det argumentet som hyppigst brukes. Jeg sier ikke at jeg ikke tror på frykten. Jeg skriver til og med at jeg tror frykten er reell. Men stiller spørsmål til om den bør være det? Og skal man skyte en truet art fordi man er redd?

Et eksempel kan tas fra i sommer. I Sogn og Fjordane ble det funnet et titalls døde beitedyr. Før man rakk å trekke pusten var den skyldige funnet. Ulven. Selv om den faktisk ikke har vært i fylket siden et streifdyr var på tur innom i 2014, før den. 1950. Denne ble skutt av et jaktlag, etter å ha tatt en hel del lam.

I fjor sommer ble det på kort tid etablert store jaktlag som lette etter ulven. Ingen spor etter ulv ble funnet. Allikevel engasjerte det hundrevis til å melde seg som ulvejegere. Jeg mener dette skyldes et opplært nag mot ulven, om noe ille skjer så skylder man ofte på den man frykter. De eneste DNA-sporene som ble funnet på kadavre i sommer var revedna. Ulven har ingen sett.

Så ja, jeg tar ansvar for folks bekymringer, jeg lytter til folks frykt og tenker på våre forpliktelser for internasjonalt lovverk, biologisk mangfold og rovdyrene våre. Dette håper jeg Høyres representant også vil i fremtiden.

PS. Jeg er invitert med på fisketur i Rendalen i sommer, midt i ulveland. Det har jeg takket ja til.