Helt siden datamaskinen trådte inn i alles hjem på 80-tallet, har den vært en guttegreie.

Jeg er drittlei myten om nerden som har sittet på gutterommet og programmert siden han var 15, og dermed tilsynelatende kan alt når han begynner på universitetet.

Helt siden datamaskinen kom inn i alles hjem på 80-tallet, har den vært en guttegreie, uten annen grunn enn at den ble markedsført nesten utelukkende til gutter. I tiår før det var jenter blant de aller fremste pionérene innen programmering, og andelen jenter som studerte IT vokste raskere enn andelen gutter.

Utover 80-tallet begynte flere professorer å forvente at man hadde vokst opp med datamaskiner, noe de færreste jentene hadde fått sjansen til. Jenter følte dermed at de ikke passet inn i denne bransjen, som så tydelig ikke var ment for dem, og mange sluttet på studiet. Nå vil man ha dem tilbake.

Skal man rekruttere jenter til IT, må man få frem hvor fantastisk programmering kan være, i stedet for å lokke dem med alt det som ikke er programmering.

Det er helt sant at man kan gå mange veier innen IT, men hvorfor hører jeg så ofte at «man må ikke bli utvikler» eller «man trenger også social skills» når det rettes mot jenter?

Man må slutte å dyrke stereotypene.

Som kvinnelig IT-student ser jeg stadig tendenser til at gutter forventer mindre av oss jenter – fordi man er jente er man dårligere til å programmere.

Jeg har opplevd at undervisningsassistenter er blitt overrasket over at jeg også har bidratt i gruppearbeid. Selv om ikke flertallet har denne holdningen, er det et problem vi må ta tak i for at jenter skal føle at de hører til i denne bransjen.

I en artikkel fra 1998 står det «skal jentene studere data, må utdanningene endres». IT-studiene måtte ifølge artikkelen tilrettelegges slik at de passet for jenter, det vil si at de ikke kun handlet om nerdete ting som programmering. Denne artikkelen er nå 20 år gammel, men dessverre henger en del av holdningene igjen i dagens diskusjoner.

Historisk sett er det ingenting som tilsier at gutter er bedre egnet til å programmere enn jenter. Programmering er en miks av så mange fine ting, som egner seg for begge kjønn.

Man får være kreativ og løse problemer, og man lager programmer som folk faktisk trenger og bruker hele tiden. Liker man språk, kan det hende man plutselig blir en av supernerdene som jobber med kompilatorer og programmeringsspråk, slik som meg. Og ikke minst, man lærer noe nytt hver dag, og det blir aldri kjedelig.

Det jeg ønsker, er en holdningsendring. Jenter må forstå hvor kult programmering kan være, og at det passer oss kjempegodt. I tillegg må vi brenne stereotypen om den svette femtenåringen på gutterommet.