Gå en tur mens du ennå har sjansen.

Det er frekt av Statens vegvesen å markedsføre at veien skal deles, og at man skal ta hensyn til hverandre. I hvert fall må man gjøre det klart at dette ikke lenger vil gjelde gående og joggende.

Sykkel- og gangveiene blir nemlig snart overtatt av folk på elektriske skateboard, ståhjul, Segway og andre summende kjøretøy. Hva kan gå galt, egentlig?

Først og fremst må det være lov å minne om at folk har vært fornøyd med å gå. Det var tross alt den eneste måten i noen hundre tusen år, men på et eller annet tidspunkt ble dessverre hjulet oppfunnet. Det måtte jo komme, men det har ført til feil fokus hos en del oppfinnere og utviklere. For skulle ikke vi nå etter hvert reise rundt i flygebiler eller fly av gårde med sånn jetmotor-ryggsekk?

I filmer, bøker og tegneserier om fremtiden har jeg aldri sett at verden har blitt overtatt av bakkekjørende elektriske mopeder. Men det er jo det som skjer. Og hvor er trafikkreglene og tilretteleggingen? Det er prøving og feiling som tydeligvis gjelder. Lykke til med det!

Hvis du snakker med Statens vegvesen, kan de gi en klar definisjon av hva et kjøretøy er. Det er ikke lenge siden jeg leste en ekspertkommentar om elsykler som ble markedsført som helt rå sykler. Vegvesenet minte klokelig om at dersom en elsykkel kjører fort nok, kan den plutselig bli definert som moped eller motorsykkel. Veldig betryggende om folk er oppmerksom på det.

Helt greit for meg om en elsykkel kan gå i 150, så lenge jeg ikke møter den på joggetur i en sving på Osbanetraseen.

NTB Scanpix

Men så er det alle disse andre elektriske latmannskjøretøyene. Det fins jo et fantastisk utvalg. Elektriske løperhjul er min favoritt. Den er jo rask og billig i drift, og hvis du blir overrasket av en regnbyge, kan du ta den under armen og gå rett inn på Bybanen. Grenseløst er det.

Sammenliknet med andre transportmidler er de veldig billige. Det er bare å lade og kjøre om hverandre. Ser jo gøy ut også. De kommer til å gå unna som varme skillingsboller.

Så da har vi sykkel- og gangveier som er fylt opp med elektriske løperhjul, og man kan trygt si at byplanleggere og sykkelombud ikke har sett dette komme i det hele tatt.

Vi ser det for oss. Småbarn som sykler, folk som lufter bikkjen, joggende og gående på en eller annen søndagstur. Helt greit inntil noen kommer susende på et elektrisk kjøretøy. Da er det bare å trekke inn til siden. I bunn og grunn er det den sterkestes rett som gjelder, og da vinner de kjørende lett.

Kort oppsummert: Når gangveiene nå blir motorisert, kan man skrinlegge «Del veien»-slagordet. Det vil ikke lenger ha noen praktisk betydning.