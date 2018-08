På flyturer skal ikke andre passasjerers sløvhet og egoisme forsure en ellers god opplevelse.

Det å fly med Norwegian er som regel alle tiders. Men etter en del opplevelser under ombordstigning – både i Krakow, på Flesland og på Gardermoen – er jeg nødt til å kjefte litt.

Hva opplever man når man er med i ombordstigningsgruppe C? Fordi man skal sitte for eksempel på rad 2, er det mest praktisk å være blant de siste om bord. Men hva ser man så? Jo, bagasjehyllen – der min kabinkoffert skal ligge (på rad 2A) – er opptatt av ryggsekk og taxfreeposer! Det er ikke de som sitter rett under som har plassert dem der.

Tilfeldigvis er der en ledig plass til min koffert på rad fem, med det er veldig upraktisk når alle skal reise seg samtidig for å gjøre seg klare til å forlate flyet. Da blir det «kjerringa mot strømmen».

Jeg reiste i sommer også med Wizz Air. Der har de en mye strengere praksis. I kabinen tillates kun én kabinkoffert pr. sete: Alt annet må sendes i bagasjerommet. Ingen ekstra håndbagasje, dersom du ikke betaler ekstra (Wizz Priority), og kun én jakke eller pose oppå kofferten på ditt setes plass i bagasjehyllen tillates.

Du er sikret plass til din kabinkoffert der den skal ligge hos Wizz Air, og «sniking» etter andre passasjerers forgodtbefinnende tillates ikke. Her gjør kabinpersonalet jobben sin og følger med hvordan passasjerene plasserer bagasjen sin.

Her må Norwegian skjerpe seg. Hvert sete sin hylleplass, og kabinpersonalet må følge med. På flyturer skal ikke andre passasjerers sløvhet og egoisme forsure en ellers god opplevelse.