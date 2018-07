Eidfjord er «fullbooket» i hele 36 dager fremover fordi vi har satt en maksgrense på antall turister pr. dag.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tar i BT 18. juli pennen fatt og raser mot cruisenæringen. I ingressen skriver han at næringen skulle tatt grep for lenge siden, og påstår lenger nede i innlegget at det har ikke næringen gjort.

Denne påstanden kommer han med mot bedre vitende.

Lier-Hansen vet godt at Hardangerfjord i årene 2010-2013 var partner i EUs prosjekt for en bærekraftig cruiseturisme, Cruise Gateway. Som et resultat av dette satte regionen for fem år siden en øvre grense på maks to cruiseskip pr. havn pr. dag, og innførte en intern rettesnor på maks 4000 passasjerer pr. dag.

Hele 36 dager fremover er derfor «fullbooket» i Eidfjord. Eidfjord er også med i Vestlandhavnenes prosjekt for miljødifferensierte anløpsavgifter, EPI, der miljøtiltak om bord premieres med lavere avgifter.

En annen uriktig påstand i Lier-Hansens innlegg er at cruisetrafikken bringer svært begrensede inntekter til landet. Lier-Hansen er selv med i styret i en Hardanger-bedrift som er helt avhengig av cruiseturismen for å overleve.

I likhet med denne bedriften er det et utall næringsaktører i Hardanger som mer eller mindre lever av cruisenæringen.

Ingen skal trekke i tvil at vi har sterkt fokus på de ulempene turisme bringer med seg. Cruise er bare en del av problemet, men her er det kontroll og oversikt, i motsetning til andre former for reiseliv.

Rederiene jobber intenst med miljøvennlige tiltak, det være seg alternative drivstoffkilder, reduserte eller ingen luft- og vannutslipp, resirkulering av matavfall, etc.

Som direktør i Norsk Industri vet du dette bedre enn de fleste, Stein Lier-Hansen.