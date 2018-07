Sykehusdrift er ikke på anbud. Det burde ikke pasientreisene være heller.

Pasientopplysninger på avveie i Helse Sør-Øst. Krise i luftambulansen i Finnmark. 2, 3 millioner kroner i bøter på grunn av forsinkede drosjer i Helse Bergen. Velkommen til anbudsland.

Siden august i fjor har Norgestaxi betalt bøter i dyre dommer, fordi pasienter må vente uforsvarlig lenge for å komme seg til og fra behandling. Sjåførene tjener så lite på pasientreiser at de har aksjonert mot denne viktige kjøringen.

«Sykdommen» som har rammet Helse-Norge heter anbud, og handler om billigst mulig tjeneste; effektivisering, rasjonalisering, kutt i arbeidsvilkår og ingen virksomhetsoverdragelse. Pasientene sitter igjen med regningen i form av mindre trygghet. Helse er blitt en handelsvare, og rike Norge med 8000 milliarder spredd over alle verdens børser later til å ikke ha råd til offentlig drift.

Men det er nettopp offentlig drift som er løsningen.

Jeg er veldig glad for å se snekkere, renholdere og kaféverter med Helse Bergen-logo på uniformen. Sykehusdrift er ikke på anbud, og alle er i samme organisasjon. Det må være en grunn til at Haukeland ikke har latt andre selskaper vaske på avdelingene eller servere baguetter i kafeene. Det er mer fornuft og penger spart på å la være å ha et stort apparat som skal kontrollere tilbydere og måtte utbetale profitt til kommersielle selskaper.

Derfor er det heller ingen grunn til å la Norgestaxi og Christiania Taxi fortsette. I luftambulansesaken ønsket Rødt å annullere anbudet med Babcock, og vi fikk flertall i Stortinget for å utrede at det offentlige tar over. Det samme bør gjelde for drosjene. Bergen Taxi, som kjørte inntil mai 2017, bør ta over igjen inntil Helse Bergen har gjort i stand en organisasjon som kan ta over alle pasientreiser.

La fornuften seire. Vekk med anbud i Helse-Norge!