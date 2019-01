DEBATT: Helvetesangsten tvang meg til å forbli religiøs. Jeg fryktet evig tortur i helvete mer enn noe annet.

Einar Svendsen skrev i BT 23. januar at «mange kristne miljøer bryter menneskerettighetene». Han fortjener honnør for sitt samfunnsansvar for noen av de svakeste i samfunnet. Han tar opp reelle problemstillinger som gjelder Den norske kirke, flere andre kristne trossamfunn, og blant annet Jehovas vitner og Smiths Venner.

Biskop Halvor Nordhaug synes kritikken er «urimelig» og etterspør i BT 24. januar mer informasjon om «når og hvor og i hvilket omfang dette skjer i dag». Leder i Salt Bergenskirken, Elisabet Fjugstad Giske, skriver i BT 25. januar at Svendsen sine påstander er «uten rot i fakta», at eksemplene er fra en svunnen tid som ikke er beskrivende for dagens situasjon, og at det er «generalisering av enkeltsituasjoner».

Religionsfrihet innebærer frihet til å tro på og praktisere den religionen man selv ønsker, så vel som å beskytte ikke-troende fra å påtvinges religion gjennom truende maktspråk. Som liten – i min oppvekst som pastorsønn i en ytterliggående pinsekarismatisk menighet – husker jeg hvordan angsten for å havne i helvete styrte min kurs i å forbli en god nok Jesussoldat.

Helvetesangsten tvang meg til å forbli religiøs, ettersom jeg fryktet evig tortur i helvete mer enn noe annet. Alle de trossamfunnene som Svendsen listet opp, praktiserer læren om helvete, bortsett fra Jehovas vitner som heller tror på Harmageddon – dommedagen der de som ikke tror på Jehova sannsynligvis vil dø. I Den norske kirke er det meg bekjent kirker som praktiserer helveteslæren og kirker som ikke gjør det, men det er også et problem å forkynne læren om himmelen.

Å ikke få lov til å bli med til himmelen sammen med sine nære og kjære, er en traumatisk tanke. Å forbli evig død og aldri komme til det gode stedet alle snakker om, er trusler og negativ sosial kontroll. Barn og tenåringer er langt mindre motstandsdyktige mot det enn voksne. Jeg har snakket med nok kristne og religiøse utbrytere fra trossamfunnene som Svendsen nevner, til å vite at truende maktspråk om himmel og helvete kan sette dype spor i mennesker.

Samvittighetsfrihet er å kunne avstå fra handlinger som strider imot ens egen samvittighet, og den er et skjold mot å bli påtvunget dårlig samvittighet for noe man ikke kan noe for. Om man er låst fast i en religion og for eksempel tiltrekkes av likekjønnede, så er samvittighetskvalene de fleste kristne trosretninger påfører homofil praksis et brudd på samvittighetsfriheten.

Her har derimot Den norske kirke kommet lenger enn andre trossamfunn. Men jeg vet likevel om mange nok homofile som har vokst opp med trusler om helvete.

Tankefrihet er motpolen til indoktrinering. Den norske kirke er meg bekjent mer åpen i motsetning til radikale pinsekarismatiske trossamfunn, Jehovas vitner og Smiths Venner. Der blir andre religiøse syn og virkelighetsoppfatninger ofte smadret av maktpersoner i trossamfunnet. Om man skjermer mennesker fra andre syn over tid, oppfylles kriteriet for indoktrinering. Men her er det stor variasjon blant menigheter i ulike trossamfunn, også store variasjoner internt i en menighet.

Flere trossamfunn Svendsen nevner, tror på djevelen og at tvil i forhold til sin egen tro stammer fra djevelen selv. Jeg var selv låst i denne tankegangen gjennom barndommen og torde sjelden bruke min kritiske sans, ettersom jeg trodde tvilen var angrep fra helvete. Mange andre religiøse utbrytere jeg har snakket med, har liknende erfaringer. Systematiske brudd på tankefriheten er en reell problemstilling som burde motarbeides av alle trossamfunn som bryter menneskers rettigheter.

Rettighetsbrudd, negativ sosial kontroll og omsorgssvikt i religiøs drakt gjelder ikke bare muslimske miljøer i Norge, men også kristne miljøer.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!