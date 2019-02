Hei, du mann som jobber i barnehage

DEBATT: Du skal gå med hodet hevet høyt og vite at du trengs.

STOR FORSKJELL: Menn i barnehagen gjør en stor forskjell i livet til små barn, hver eneste dag. Jeg heier på dere, skriver barnehageassistenten Hanne Branum. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Hanne Branum Barnehageassistent

Ja, jeg snakker til deg. Du som gjør en stor forskjell i livet til små barn, hver eneste dag. Som kryper på gulvet, leker superhelt, gjemsel, tikken og spiller fotball. Som klarer å trille store snøballer til en kjempesnømann, varmer kalde hender på en kald vinterdag og trøster når noen er lei seg. Du som lærer bort rett og galt, og har et fang til å ta imot barn som trenger å bli sett. Du skal gå inn i barnehagen med hodet hevet høyt og vite at du trengs.

Jeg tror at overgrepssaker gjør menn redde. De er redde for alle kommentarene som svirrer i kommentarfelt og for foreldre sin skepsis. Det er trist å høre når folk sier at menn aldri burde jobbet i barnehager. Overgrepssaker er grusomme, men vi kan ikke kollektivt dømme alle menn. Det er så mange fantastiske menn der ute!

Fortsett med den flotte og viktige jobben dere gjør for barna hver eneste dag, ikke la dere knekke. Jeg heier på dere.