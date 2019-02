Svaret må være et tydelig ja, ikke et tja

DEBATT: Dersom Bergen skal slutte å være omkampenes by, må vi faktisk ta en avgjørelse.

SAMMEN OM ET JA: Høyres invitasjon til Ap-byrådet er at vi handler nå og blir enige om å gi Bergen den byarenaen den sårt fortjener. Dette må ikke handle om hvem som vinner valget i 2019, skriver Harald Victor Hove (H). Foto: 3XN (illustrasjon)

Harald Victor Hove Byrådslederkandidat, Høyre

Bergen trenger en byarena, ikke flere utredninger, vurderinger og sonderinger. Nå har vi utredet to alternativer, og ambisiøse planer kan gjennomføres om bypolitikerne spille på lag med private initiativ. Dersom Bergen skal slutte å være omkampenes by, må vi faktisk ta en avgjørelse.

Forslaget om å legge byarenaen der dagens bygarasje befinner seg, er på ingen måte problemfritt, og alternativet på Kokstad har også sine positive og negative sider. Det er likevel vårt standpunkt at en byarena sentralt i byen er det beste alternativet.

Byarenaen vil bli viktig for hele byen, ikke bare for idretten og kulturlivet, men også for det lokale næringslivet. Vi må få økt aktivitet i sentrum, og vi må blåse liv i det sentrumet som er i ferd med å dø ut.

Målet vårt må være å fylle opp kafeer, barer og restauranter. Da trenger vi en byarena som et nytt samlingspunkt for byen: Vennegjenger som kan drikke øl før rockekonsert, familier som kan spise på restaurant etter en håndballkamp, og de som kommer utenbys kan ta seg en tur på Akvariet. Vi må støtte opp om det som skaper liv i sentrum, det som er bra for Bergen og for jobbskaperne i byen vår.

Sentrum er samlingspunktet for de store anledningene Bergen, men sentrum kan bli så mye mer om vi bare vil. En byarena på Kokstad vil gjøre bergensere mer avhengig av bil. Skal vi sammen klare å jobbe for nullvekstmålene i biltrafikken, burde vi legge opp til løsninger som krever mindre bilkjøring, ikke mer. Da blir det enkleste og beste for hele byen en byarena på Nygårdstangen, hvor vi kan reise billig og miljøvennlig inn til sentrum.

Det er også på høy tid å gjøre noe med Bygarasjen, kanskje byens mest upopulære bygg, og det med god grunn. Det er det første og største man ser når man kommer til sentrum fra sør, og hele bygningen setter et preg på byen som vi ikke vil ha. Her kan vi revitalisere et helt område med barnehager, kafeer, leiligheter tilpasset barnefamiliene og grøntarealer.

Hovedargumentet for byarena på Kokstad er at det kan bygges raskt. Jeg mener det er viktigere å bygge riktig. Det betyr ikke at vi skal somle, men det betyr at vi må si ja til det beste alternativet vi har i dag. Vi skal ikke sitte i 2023 og se utover bygarasjen, undrende på hva som kunne ha vært.

Vi må spille på lag med utbyggere og grunneiere som vil bygge Bergen til en bedre by. Aktørene bak byarena i sentrum har de langsiktige brillene på når de har utarbeidet sitt alternativ, og de har bred støtte fra blant annet Bergen Næringsråd som representerer flere tusen medlemsbedrifter i byen vår.

Høyres invitasjon til Ap-byrådet er at vi handler nå og at vi blir enige sammen. Dette må ikke handle om hvem som vinner valget i 2019, men om at vi setter oss ned med initiativtakerne bak prosjektet og gir Bergen den by arenaen den sårt fortjener.

Da må svaret være et tydelig ja til gode ideer, initiativ og prosjekter for å skape en bedre by, ikke et tja som dette byrådet så langt har dristet seg til.