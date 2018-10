Vi opplever et enormt press fra næringslivet som vil komme i kontakt med våre masterstudenter før de er ferdige.

I BT 12. oktober kunne vi lese om studenter som var sikret jobb før de var ferdig utdannet. Artikkelen handlet om tre kandidater som har tatt sine utdanninger ved henholdsvis NTNU, Universitetet i Agder og Oslo Met.

Når man leser artikkelen, er det lett å få inntrykk av at man bør velge en utdanning utenfor Bergen. Det stemmer ikke. Ved Universitetet i Bergen har vi i dag mange studier som utdanner kandidater som får seg jobb lenge før studiene er ferdig.

Ved vårt Institutt for informatikk opplever vi et enormt press fra næringslivet som vil komme i kontakt med våre masterstudenter før de er ferdige. Jeg får daglig henvendelser fra rekrutteringsselskap, samtidig som våre studenters fagutvalg har en lang venteliste med bedrifter som vil komme og presentere seg for våre studenter.

For tiden får alle våre masterkandidater jobb innen de er ferdige med studiene. Jobbene er attraktive, godt betalt, og fra mange ulike områder - i økende grad innen energi og finans.

Trenden med at nyutdannede med master i informatikk fra UiB får seg jobb rett før eller etter endt utdanning, har vart i flere år, men situasjonen er ganske ekstrem nå. Jeg vil påstå at det foregår en intens kamp om våre studenter blant bedriftene.

Noe vi har merket oss de siste par årene, er at bedriftene også er veldig interessert i medarbeidere med en doktorgrad i informatikk fra UiB. Dette er en relativ ny trend, da en doktorgradsutdanning tidligere ble betraktet som en utdanning som først og fremst retter seg mot en akademisk karriere.

Nesten alle som går ut med en doktorgrad hos oss i dag, havner i industri og næringsliv. Bare siden 2016 har Equinor i Bergen ansatt 12 medarbeidere med doktorgrad i informatikk fra UiB. Bedriftene verdsetter disse medarbeidernes evne til å kunne sette seg raskt inn i varierte problemstillinger og komme frem til gode og kreative løsninger.