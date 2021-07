Troende vitenskapsmenn legitimerer ikke gudstro

Vitenskapen vet ikke alt, men religion vet ingenting.

Religion får deg til å tro på usannsynlige og ulogiske konsepter, mener Lars Alm. Foto: Bora ozen / Shutterstock / NTB

Lars Alm Humanist

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er feil at vitenskap og gudstro ikke utelukker hverandre. I sitt innlegg 11. juli navnestrør presten Arne Mulen flere berømte forskere fra fortiden som om dette legitimerer teismens sannhetsverdi (det gjør det ikke) og mener at dette gjør tro og vitenskap forenlig.

Ja, forskere kan være teister, og teisme hindrer ingen å praktisere vitenskap. Men forskere flest er ateister, så da kan vi like godt si at ateisme og vitenskap er forenlig, eller at ateisme er mer forenlig med vitenskap enn teisme. Vi kan også si at fotball og gudstro er forenlig fordi det finnes mange troende fotballspillere som er skikkelig gode, for ikke å snakke om troende rørleggere.

Les også Innlegget han svarer på: Starta vitskapen for alvor då dei lærde slutta å tru på Gud?

Hva som helst kan i grunnen være forenlig med gudstro bare fordi en troende person utøver det, men til syvende og sist blir det bare meningsløst. Du kan nevne så mange store vitenskapsmenn du vil som var troende, men det legitimerer ikke gudstro som sant.

Mange berømte forskere i moderne tid er ateister, som Stephen Hawking, Richard Dawkins eller Sean Carroll. At disse ikke tror på Gud, betyr selvfølgelig ikke at Gud er ikke-eksisterende. Men de fleste forskere i dag er ateister, og det viser at vitenskap i all hovedsak er en ikke-teistisk disiplin.

Gudstro og vitenskap er uforenlig fordi de kommer frem til motstridende konklusjoner og har motstridende metoder for å avdekke sannhet. Teisme får deg til å tro på usannsynlige og ulogiske konsepter som guddommelig universskapelse fra intet, og overnaturlige hendelser som oppstandelse fra døden. Vitenskapen avviser alt dette og kommer heller frem til tentative konklusjoner om verden som bekreftes med observasjon, testing og eksperiment.

Lars Alm mener Gud er en uvitenskapelig idé. Foto: Privat

I motsetning til vitenskapelig empirisk metodikk, så stadfestes teistisk eller religiøs sannhet via dogmer, hellige skrifter, subjektive opplevelser, pseudovitenskap (kreasjonisme) og autoritet. I religion er det en dyd å tro på noe til tross for fravær av objektivt evidens. I vitenskap er dette uakseptabelt. Tro har ingen pålitelig metode for å komme frem til sannhet, men det har den vitenskapelige metode.

Gud er ikke en vitenskapelig teori, men en uvitenskapelig idé. Ideen om en universskaper feiler fordi den kan ikke testes eller demonstreres gjennom vitenskapelig metode. Filosofi, teologi eller metafysikk verifiserer heller ikke Gud, da de typiske gudsargumentene preges av en rekke logiske feil. Vitenskapen vet ikke alt, men religion vet ingenting.

Jeg gir det siste ordet til en av historiens viktigste vitenskapsmenn, Albert Einstein:

«Jeg tror ikke på en personlig Gud, og jeg har aldri benektet dette, men har uttrykt det tydelig. Hvis det er noe i meg som kan kalles religiøst, er det den ubegrensede beundringen for verdens struktur, så langt vitenskapen vår kan avsløre det.»