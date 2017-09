Det er uheldig at det offentlig tar fullt ansvar for arbeidssøker med hull i CV-en.

Er det et offentlig ansvar å sørge for arbeidstilbudet til psykisk syke? I 2006 mente hele 66 prosent av de spurte lederne i en undersøkelse utført av Rådet for Psykisk Helse at dette var det offentliges ansvar.

I en nylig undersøkelse stilte vi ledere det samme spørsmålet. De foreløpige resultatene viser så langt at færre nå sier seg enige i at dette er et offentlig ansvar. Dette er gode nyheter for alle som jobber for et arbeidsliv som har plass til flere: Det tyder på at villigheten til å rekruttere mangfoldig er større enn tidligere.

Noen vil fremdeles si at for mange arbeidsgivere mener det er et offentlig ansvar. Hvis ikke arbeidsgiverne åpner døren inn til arbeidslivet, er det fint lite vi andre kan gjøre. Men jeg er ikke overrasket over at mange arbeidsgivere mener dette ansvaret ligger hos det offentlige, når tilbudene står i kø for å få gratis og uforpliktende arbeidskraft gjennom NAVs tiltak.

Norske arbeidsgivere er blitt opplært til at den potensielle risikoen og kostnaden knyttet til å rekruttere noen med hull i CV-en eller ulike helseutfordringer, fullt og helt skal dekkes av det offentlige. Intensjonen er god, men det er en stor skyggeside ved ordningen: Det kommuniserer at risikoen ved å inkludere denne personen nettopp er så stor at det er utenkelig å plassere dette ansvaret hos arbeidsgiver. Og hvor fristende fremstår da arbeidssøkeren for arbeidsgiveren på lengre sikt? Som en deltaker i ett av våre prosjekter sa: «Å være i arbeidspraksis føltes som å imitere en virkelighet.»

Hovedårsaken til økt uføretrygd blant unge er psykiske lidelser. Når vi likevel vet at mange med psykiske plager ønsker å delta i det ordinære arbeidslivet, og at arbeid er bra for både helse og livskvalitet, også for mange i denne gruppen, må vi tenke nytt. Det gjør også Nav, ved å ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som Individuell Jobbstøtte, som har som mål å formidle personer som står utenfor arbeidslivet til ordinært arbeid.

Tanken om at man kan bli friskere mens man arbeider brer om seg. Det gjør også oppfatningen om at alle er en ressurs – det gjelder bare å finne riktig match der ute i arbeidslivet. Denne tilnærmingen står i sterk kontrast til den nærmest unnskyldende ordningen ved at det offentlige tar på seg all risiko og alt ansvar tilknyttet å inkludere en person med ulike utfordringer. Denne nye tankegangen reduserer barrierene inn til arbeidslivet, og kan skape en avgjørende tidlig tilknytning som forhindrer et langt liv i utenforskap.

Den triste sannheten er nemlig den at for mange av de unge som er på vei ut av arbeidslivet før de har begynt eksisterer ikke «fremtidens arbeidsliv». Det er et tog som er i ferd med å gå fra dem: Når man forsvinner ut av arbeidslivet før man knapt har kommet inn i det, er det svært vanskelig å etablere en tilknytning på et senere stadium i livet.

Derfor er det gode nyheter at arbeidsgivere i mindre grad enn før ser arbeidsinkludering som et offentlig ansvar. Det er gode nyheter at Nav tar i bruk kunnskapsbaserte metoder som har vist effekt på arbeidstilknytning og helse. Det er gode nyheter at Arbeidslivssenteret i Hordaland inviterer bedrifter som ønsker å forbedre inkluderingspraksisen sin til læringsnettverk med likesinnede.

Om nå bedrifters sosiale ansvar kunne strekke seg utover helse, miljø og sikkerhet, antikorrupsjon og internasjonal bistand, til også å gjelde arbeidsinkludering på ordinære vilkår i sitt eget lokalsamfunn, ja, da tror jeg det er lyse utsikter for fremtidens arbeidsliv. Også for dem som er på vei inn i utenforskapet.

Tonje Fyhn deltar i en paneldebatt om «Fremtidens jobb» i kveld klokken 19:00 på Litteraturhuset, i regi av Forskningsdagene.