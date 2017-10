Lovforslaget til Anniken Hauglie er politikk fra 1920-tallet.

Etter en viktig dom mellom LO og bemanningsbyrået «Clockwork» fra Bergen tingrett, har vi fått rettspraksis som forteller at arbeidstakere har krav på å få vite en konkret stillingsprosent. Det betyr at nulltimerskontrakter bryter med norsk lov. Hva er det første Anniken Hauglie (H) og Høyre gjør i regjering? De forsøker å spenne bein under dommen og arbeidstakere.

Anniken Hauglie har levert et lovforslag som sier at arbeidstakere har krav på å vite stillingsprosenten sin, men at timene kan gjennomsnittsberegnes på ett år så lenge sjefen skriver det i arbeidskontrakten. Dette er en katastrofe for norsk arbeidsliv, og er i praksis nye nulltimerskontrakter.

Det vil si at hvis en arbeidstaker får en 50 prosent deltidsstilling, så kan arbeidstakeren i praksis jobbe absolutt ingen ting i seks måneder. Hvis arbeidsgiveren gir arbeidstakeren fulle vaktlister de seks siste månedene, vil lovforslaget til Anniken Hauglie gjøre dette lovlig. Dette er arbeidslivspolitikk fra 20-tallet.

Arbeidstakere fortsetter å miste alt som heter forutsigbarhet. Du kan ikke planlegge hvor mye du vil tjene i løpet av neste måned. Du vet ikke om du har råd til å betale husleien, betale ned på lånet, eller ha mulighet til et skikkelig liv.

Høyre og Frp-regjeringen kaller dette fleksibilitet, jeg kaller det rovdrift av vanlige arbeidstakere som kun ønsker seg en jobb. De dømmer vanlige folk til å gå med mobilen i hånden i håp om å få en vakt.

Hele denne situasjonen ville vært unngått, hadde Hauglie bare forhørt seg med LO om hva konsekvensene av forslaget kom til å bli. I stedet valgte hun å være arrogant, det må hun nå ta konsekvensene av.

Nå har det nylig vært valg, og det ser ut som at Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister. Da håper jeg at hun velger en ny arbeidsminister. Vi trenger en regjering som oppfører seg ansvarlig og viser respekt overfor norske arbeidsfolk. Da må de også kunne levere politiske forslag som ikke spenner beina under dem.