Ett glass mindre

Det snakkes for lite om de helseskadelige effektene ved alkoholbruk.

«Å mestre alkoholen er et statustegn i mange kretser», skriver innsenderen.

Katja Løvik Lege

I sommer besøkte jeg den franske vinhovedstaden Bordeaux. I sentrum av byen ligger det moderne og interaktive museet La Cité du Vin. Der kan man lære om alt fra jordsmonn og nedbør i vinåkre, til alkoholens plass i menneskehetens historie – ja, utenom de negative personlige og samfunnsmessige konsekvensene, selvfølgelig.

I akuttmottaket på norske sykehus natt til søndag kommer det inn pasienter i alle aldre med alkoholforgiftning. Mange har en promille som for enkelte av oss ville vært dødelig, og felles for dem er at de ikke klarer å ivareta seg selv.

På sengepostene ligger det pasienter som har falt, som har økende kognitiv svikt, eller hjerte- og karsykdom – og som viser seg å ha en betydelig forhøyet PEth, en markør for alkoholbruk over tid.

«I min aldersgruppe leder avhold raskt til spørsmål om graviditet», skriver Katja Løvik.

Alkohol øker risikoen for mer enn 200 sykdommer, blant dem brystkreft, alvorlige hjerteproblemer, demens, angst og depresjon. Hvert glass du kutter, gjør godt for helsen. Avogtil.no skriver også at en stor andel av befolkningen ikke kjenner til at alkohol kan øke risikoen for sykdom.

Av positive konsekvenser er det lite å nevne, faktisk oppgir en gjennomgang fra Storbritannia ingen helsemessige positive effekter av alkoholbruk. Ensomhet kan være helseskadelig, men det er ikke alkoholens tilstedeværelse i sosiale fellesskap som forebygger ensomheten.

I en standard innkomstjournal i sykehus skal opplysninger om rusmidler innhentes. Å regne ut omfanget av røyking er lett, men å grave i antall alkoholenheter pr. uke synes noe mer invaderende. En liten konjakk hver lørdag, sier du? Hva med fredag, da? Går det kun i konjakk, eller whisky, gin, portvin også? Halvliter eller 0,33? Flakkende blikk og svette hender, både hos lege og pasient. Det er lettere å ty til anføringen «moderat bruk».

Å mestre alkoholen er et statustegn i mange kretser. Litteraturen og kunsten er full av kultivert alkoholforskjønnelse, fine middager skal akkompagneres av fine vinpakker, og man skal helst kunne mene noe om både drue, tørrhet og alder. Best å kjøpe to rødvinsdunker til hytten i helgen, for sikkerhets skyld.

I min aldersgruppe leder avhold raskt til spørsmål om graviditet. Hos de mer voksne reiser både totalavhold og å bli for full på julebordet stigmatiserende tanker hos dem rundt. Har hun hatt alkoholproblemer? Har han ikke kontroll? Å si «nei takk» er det avvikende trekket, det som strider mot forventningen.

Alkoholforbruk påvirker helsen både på kort og lang sikt, og dette er sannsynligvis underkommunisert i befolkningen. Er man så heldig å ha en fastlege, kan man tematisere dette og lære mer om de helsemessige konsekvensene av å kutte et glass eller tre.

I tilfeller med uttalt alkoholoverforbruk er det faktisk også legens plikt å gjøre en vurdering av retten til førerkort. For mange kan det være en god motivasjon til å redusere drikkingen. Ett glass om gangen.

En annen versjon av teksten ble først publisert i Dagens medisin.