Sekstimersdag er et blindspor

I barnehagen vår fikk vi prøvd ut noe som fungerer bedre.

Sykefraværet gikk ned og foreldretilfredsheten opp med økt pedagogisk bemanning, skriver barnehagestyrer Mats-Kristian Stokke Presterud.

Mats-Kristian Stokke Presterud Daglig leder, Kidsa Sandgotna barnehage

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er en preget stemning på foreldresamtalen. Ovenfor meg sitter det en far. Han er akkurat ferdig å snakke, han lener seg inn mot meg og ser meg i øynene, deretter oversetter tolken: «Takk for all hjelp. Dere i barnehagen har blitt som vår familie».

I Norge har det de ti siste årene vært en økning i gapet i skoleprestasjoner der sosial og økonomisk ulikhet er årsaken. Ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ligger årsaken i at flere vokser opp i fattige familier, flere unge blir uføre, og for mange faller fra i videregående.

Mye av løsningen ligger i barnehage, skole og SFO. I Bergen kommune sin handlingsplan mot fattigdom for 2021 peker man på en rekke tiltak for å bedre situasjonen for de 4700 fattige barna i Bergen og deres familier.

Bystyret i Bergen lanserte i 2022 en søkbar prøveordning hvor private og kommunale barnehager med høyt sykefravær kunne søke om midler for økt pedagogisk bemanning. Barnehager i de levekårsutsatte områdene ble prioritert og tildelt midler.

Sykefraværet gikk ned og foreldretilfredsheten opp med økt pedagogisk bemanning, skriver innsenderen.

I barnehagen jeg er daglig leder i, ble det ansatt en ekstra barnehagelærer og en fagarbeider utover grunnbemanningen. Effekten har ikke uteblitt. Sykefraværet er redusert, foreldretilfredshet har økt, og vår medarbeiderundersøkelse viser økt trivsel hos de ansatte. Den økte kvaliteten jeg erfarer i barnehagetilbudet vårt, kan kjennetegnes ved at barnehagen fikk økt kompetanse og profesjonell entusiasme inn i personalgruppen.

Barnehagelærerne fikk større muligheter til å legge til rette for samspill mellom barn i mindre grupper og økt oppfølging av enkeltbarn. Vi vektlegger det gode måltid, da vi vet hvor avgjørende godt kosthold er for barns vekst, helsetilstand, konsentrasjon, lek og læringsmuligheter. Og kanskje viktigst av alt, så lykkes ordningen fordi barn som tilhører lavinntektsfamilier, fikk et sterkere lag rundt seg og sine familier.

Hvis Bergen har som mål å redusere sosiale forskjeller, trenger vi bærekraftige løsninger, ikke ideologiske blindspor, skriver innsenderen.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og prøveordningen som har fungert så godt, finnes det tilsynelatende ikke politisk vilje for å videreføre. Skuffelsen ble derfor stor da jeg kunne lese at bystyret hadde valgt å se til et annet prosjekt, om å la barnehageansatte i Bergen kommune teste ut hvordan det er å arbeide seks timers arbeidsdag for å gi ansatte bedre helse og et enklere familieliv.

Bakgrunnen for prosjektet kan forklares med kommunens høye fraværsstatistikk, men er det ikke da paradoksalt at de ansatte som faktisk er til stede på jobb, skal nå måtte gå tidligere hjem? Er det til barnets beste å måtte forholde seg til enda flere vikarer?

Politikk er ifølge Store norske leksikon i vid forstand all aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier. Det handler om å prioritere. Om hvordan vi som samfunn prioriterer verdier vi ønsker å omsette til praktisk virkelighet.

Hvis Bergen har som mål å redusere sosiale forskjeller, bryte ned barrierer og sikre barns grunnleggende rett til en levestandard som sikrer deres utvikling, så er det nødvendig med bærekraftige politiske løsninger. Ikke ideologiske blindspor. Slik som sekstimersdag, et prosjekt som reverseres så snart andre partier kommer til makten.