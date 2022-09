Vi vet hva som trengs, og mye er på gang.

Nyhetsbildet om klimasakene er en følelsesmessig berg-og-dalbane, med ganske dype daler. Vi legger bak oss nok en sommer med et klima på vei ut av kontroll.

Europa har vært herjet av hetebølger, og store deler av Pakistan er oversvømt på grunn av ekstreme mengder nedbør.

På kontoret har jeg derfor en liste med fem punkter for å holde motivasjonen og engasjementet oppe.

At de ikke går raskt nok nedover, kan være demotiverende . Norske utslipp sto omtrent stille i 2021, det er dårlig nytt for Bergens ambisjoner. Derfor er det viktig å si: Det nytter, og ting går i riktig retning. I Bergen har utslippene gått ned med 27 prosent siden 2009.

Tiden er langt forbi hvor man kunne velge sin favoritt blant en stor meny av forskjellige virkemidler. Nå må vi følge en oppskrift. Politikere fra alle partier bør derfor bruke kreftene på å argumentere for hvorfor klimatiltakene trengs, ikke bruke tiden på å argumentere for hvorfor nødvendig politikk må utsettes .

Bilfrie søndager kan bli en realitet hvis det internasjonale energibyrådet får viljen sin. Her er Bryggen stengt for biler.

Nullutslippssone vil begrense hvilke kjøretøy som kan kjøre inn. Her firmaet «Dønn grønn», et transportfirma med nullutslippskjøretøy.

Det blir mer regn i Bergen

Mer regn er ikke bare negativt, hevder byråd Thor Haakon Bakke.

Det kan også være til glede. De siste måneders ekstremvær rundt om i verden har vist oss med all tydelighet at klimaendringene allerede er her. Derfor må vi gi nedbøren tid og rom. Da må vi åpne bekker som tidligere har ligget i rør, ha gode flomveier for vannet og skikkelig mange grønne tak som tar opp vann.

Dette er godt nytt: Åpne bekker gir plass til livet i vannet og skaper opplevelser for byens barn. Grønne tak er bra for bier og folk.

Det er ingen tvil om at klimaendringer er grusomme saker. Å kutte utslipp og tilpasse oss endringene vil kreve hardt arbeid over lang tid. De gode nyhetene er at vi vet hva som trengs for å langt på vei løse vår tids største utfordring, og en god porsjon av det handler om vilje.