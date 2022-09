Hold krigførende land utenfor langrennsporet

Det blir absurd å tillate russiske utøvere å gå verdenscup så lenge krigen fortsatt pågår.

Aleksandr Bolsjunov vant OL-gull rett før Russlands invasjon av Ukraina. Siden har han og andre russiske utøvere vært utestengt fra verdenscupen.

Hedda Westby Journalistikkstudent ved UiB

Hva er poenget med å utestenge Russland og Belarus fra idretten dersom man ikke opprettholder det? Russland truer for øyeblikket med atomvåpen, og likevel er det aktuelt for generalsekretær i FIS, Michel Vion, å ønske Russland og Belarus velkomne inn i langrennssporet igjen.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i vinter, har Belarus og Russland har vært utestengt fra nærmest all internasjonal vintersport. Etter snart åtte måneder med utestengelse er temaet nå i vinden igjen, to måneder før konkurransestart.

Journalistikkstudent Hedda Westby mener utestengelsen av russiske utøvere må fortsette.

Moralsk sett er det galt å la Russland og Belarus stille på startstreken igjen. Å gi krigførende land tilgang til å konkurrere igjen, strider mot all fornuft. Vintersporten kan ikke holde seg nøytrale til de massive destruksjonene Russland er ansvarlige for. Det blir feil at nasjoner som bryter folkeretten, ødelegger liv og forårsaker død, kan delta i sporten på lik linje med alle andre.

Jeg mener at utestengelsen bør fortsette. Det er ikke etisk riktig å heve sanksjonen nå. Dersom Russland og Belarus får delta i sesongens løp, kan man på mange måter si at FIS ikke lenger anerkjenner at krigen fremdeles pågår.

Krigen pågår fremdeles, og Ukraina trenger fortsatt støtte. Den mest åpenbare støtten vintersporten kan gi, er nettopp å avsondre dem som står ansvarlige for de grufulle tingene som pågår i Ukraina.