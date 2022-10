Vi vet at Bybanen er en unik mulighet

Kanskje Åsane igjen vil bli et attraktivt sted å bo?

«Bybanen er langt mer punktlig enn de fleste andre kollektivsystemer», skriver innsenderne.

Jonas Søbstad Arkitekt

Heidi Sund Historiker

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Svar til Jens Lorentzens innlegg «Bybanen nok en gang» (BT 22. september).

Vi vet at Bergen har forpliktet seg gjennom Parisavtalen til å redusere personbiltrafikk. Den godt voksne generasjonen har brukt opp verden, nå må vi redde stumpene.

Vi vet at selv om du skulle være skeptisk til klimaendringer, så betyr strategiene i Miljøløftet en rekke forbedringer for alle, deriblant tryggere miljø for gående og syklende, bedre kollektivtilbud, triveligere byrom med færre biler og dermed bedre luft.

Vi vet at Bybanen ble valgt som løsning i stedet for buss, superbuss, T-bane og lokaltog basert på budsjett og behov.

Les også Innlegget de svarer på: «Bybanen nok en gang»

Vi vet at Åsane ikke har hatt en helhetlig oppgradering de siste 30–50 årene.

Vi vet at siden utvikling har stagnert, er det utviklet langt færre boliger og arbeidsplasser i Åsane.

Vi vet at om lag 63 prosent av åsabuene pendler til en annen bydel for å arbeide.

Vi vet at sånt blir det kork, kø og kaos av.

Vi vet at bybane til Åsane vil flytte og skape flere arbeidsplasser lokalt, slik at færre trenger å reise til en annen bydel for å jobbe.

Jonas Søbstad og Heidi Sund mener Bybanen er en unik mulighet for å få en helhetlig oppgradering av Åsane.

Vi vet at infrastrukturen har blitt kraftig forbedret i andre bydeler, men venter ennå på å få slippe til i Åsane.

Vi vet at Bybanen og Ringveg øst er tiltak som er gjensidig avhengig av hverandre – ikke gjensidig utelukkende motsetninger.

Vi vet at for hver krone man bruker til å utvikle bybane, får man opp mot 20 kroner tilbake i form av nærings- og boligutvikling.

Vi vet at dette gir forutsigbarhet for utbyggere, kommune, fylkeskommune og stat. Det gir også ro og forutsigbarhet for innbyggerne.

Vi vet at dette er en unik mulighet som vi neppe får igjen for å gjøre en helhetlig oppgradering av bydelen. Kanskje Åsane igjen vil bli et attraktivt sted å bo?

Vi vet at kollektivtilbudet i Bergen har hatt et kraftig oppsving grunnet stadig flere passasjerer.

Les også Høyre-topp: – Gir ingen blankofullmakt til Bybanen

Vi vet at Bybanen er en miljøvennlig løsning, sammenliknet med alle slags bussløsninger, og har mange ganger bussenes kapasitet.

Vi vet at Bybanen er langt mer punktlig enn de fleste andre kollektivsystemer.

Vi vet at en bybane kan tømme et fullt vognsett på 30 sekunder.