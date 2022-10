Slik blir du lurt i butikken

Å spille på menneskelige svakheter er ikke god forretningsskikk.

Har du lagt merke til at størrelsen på varene går ned, mens prisene er stabile eller øker?

Tor W. Andreassen Professor ved Norges Handelshøyskole

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Har du hørt om krympflasjon?

Enkelt forklart betyr dette at leverandøren eller dagligvarebutikken reduserer størrelsen på for eksempel sjokoladen, reduserer antall egg i kartongen, men beholder den gamle prisen. Kundene betaler med andre ord mer for mindre.

Mens tre pastiller mindre i en eske ikke er stort for en kunde, er det stort for produsenten, som i sum sparer mange penger og tjener mer.

Professor Tor W. Andreassen mener det er tre grunner til at man slipper unna med krympflasjon.

Butikkene og leverandørene «slipper unna» av tre grunner. For det første må endringen være så liten at kundene ikke legger merke til det.

For det andre er konsumenter dårlige til å regne om priser til sammenliknbare størrelser, som for eksempel pris pr. egg, etc.

For det tredje er dagligvarehandling ofte knyttet til tidspress, og man kjøper det samme som alltid, uten å tenke.

Les også Prisgaloppen er blitt skremmende

Vår evne til å tenke grundig og rasjonelt – eller ikke – kalles for system 1- og 2-tenkning, hvor 2 er det grundige. De aller fleste av oss har en lei tendens til å tenke raskt og dessverre ofte feil.

La meg gi et eksempel som er hentet fra nobelprisvinner Daniel Kahneman sin bok «Thinking Fast and Slow»: Et balltre og en ball kostet totalt 1,10 dollar. Balltreet koster 1,00 dollar mer enn ballen. Hvor mye koster ballen?

Dersom du sier 0,10, er du et offer for System 1-tenkning – utgangspunktet for krympflasjon i butikkene.

Et NRK-oppslag minnet meg på da jeg som NHH-student på slutten av 1970-tallet var forskningsassistent på et prosjekt om volumprising.

Foranledningen var at en rekke leverandører hadde innført økonomiforpakning og hevdet i reklamen at dette var billigere for forbrukerne. Kjøp stort og spar penger!

Utstyrt med skjema og kalkulator sto jeg i en rekke Bergens-butikker og regnet ut pris pr. stykk i pakningen. Jeg fant at kundene i urovekkende grad betalte en høyere pris pr. stykk i de store forpakningene enn for de normale.

Produsentene og butikkeierne dultet med andre ord kundene til å velge noe som var best for butikken, ved å skape et inntrykk av gunstig pris.

Ifølge Washington Post er krympflasjon ofte knyttet til økonomiske nedgangstider når kundene har strammere økonomi, eller når det oppstår ubalanse i råvaremarkeder og prisen stiger kraftig.

Det er også aktuelt når myndighetene har søkelyset på inflasjon – noe mange lovgivere nå har, etter å ha tilført økonomien betydelige beløp i forbindelse med pandemien.

Les også Åpner butikk for å redde driften

Et enkelt søk i norske medier viser at Kiwi, som NRK peker på, ikke er unike. I et Dagbladet-oppslag fra 2010 er det chipsprodusenten Maarud som driver med krympflasjon.

I reklamen fremhever de at de har frisket opp emballasjens utforming, men sa lite om at den største posen, som tidligere veide 350 gram, nå veide 250 gram.

I en tidligere pristest kostet den samme posen 21,90 kroner i de fleste butikkene. Den nye, men mindre posen kostet nå 24,90 kroner. Justert for størrelse kostet det samme produktet 60 prosent mer.

Å spille på menneskelige svakheter er ikke god forretningsskikk eller -etikk. Ingen produsent eller butikkeier liker å bli tatt på fersken i krympflasjon. Det handler om tillit. Som kjent varer ærlighet lengst, men ikke fordi den er minst brukt.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.