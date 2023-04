Vent til de andre har gått av!

Vi har hatt 100 år på å lære oss dette, men klarer det fortsatt ikke.

Renate Synnes Handal Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Du skal for Guds skyld ikke gå på før andre har gått av. Ærlig talt.

Ikke engang når det kanskje regner litt for mye på akkurat deg akkurat den morgenen eller kvelden og det ødelegger sminken eller håret eller klærne eller livsgnisten.

Ikke engang når du bare skal reise ett stopp og har tenkt å stille deg opp rett innenfor døren, og det er så greit å gå forbi nettopp deg med handleposer og barnevogn for du har ikke lagt på deg i julen, og akkurat din dunkåpe egentlig er en ganske smal variant.

Ikke engang når du er over eller under en hvilken som helst alder.

Og spesielt ikke hvis du tenker at du er så spesiell at regler ikke gjelder for deg.

Jeg leser på bergenbyarkiv.no at ordet buss er en forkortelse for omnibus, som er avledet fra latin og betyr «for alle». Dette fungerer tydeligvis ikke, så jeg vil herved foreslå at vi kaller den «post alios», som også er latin og ifølge Google translate betyr «etter andre». Det er alltid viktig at tingene får gode og hjelpsomme navn.

I Bergen hadde vi hestetrukne post alioser fra 1890 til 1903. Deretter kom dampdrevne varianter til både Fana (1917,) Åsane (1920,) Laksevåg (1925) og Arna (1934.) Og i løpet av 1930-tallet vokste de raskt og tok over oppdrag for veletablerte togruter. Smak litt på det.

Vi har hatt cirka 100 år på å lære oss å gå på etter at andre har gått av. Hva skal til for at vi klarer det?

Renate Synnes Handal skriver også kunstanmeldelser for Bergens Tidende.