Skoleforfallet bør være sjokkerende

Vi krever handling – nå.

Kirkevoll skole har ikke vært godkjent på ti år.

Åshild Hansen-Bjørnevoll På vegne av FAU v/Kirkevoll skole

Den 20. juni skrev BT om skoleforfallet i Bergen, og om Gabriel Tvedt Laastad som i ti år har gått på en skole uten helseverngodkjenning, Kirkevoll skole. Vi i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ønsker å legge til noen kommentarer.

Satt på spissen, tilbringer barna våre mer tid på skolen enn de gjør hjemme. Det er en sorg at barn og ungdom er vitne til at vi voksne ikke klarer å skape fremgang for barnas beste i løpet av ti års skolegang.

Åshild Hansen-Bjørnevoll, FAU-leder ved Kirkevoll skole.

Flere av avvikene som er nevnt i tilsynsrapporten for manglende helseverngodkjenning, er saker som Kirkevoll skole og FAU tidligere har sendt inn til kommunen. Noen av disse går mange år tilbake i tid, men vi opplever liten progresjon og manglende vilje til å tidfeste tiltak.

Etat for bygg og eiendom omgår å svare konkret når vi opptil flere ganger i måneden purrer. Svarene vi har fått i en årrekke er at oppdragene «ligger på listen» og at en er «svært kjent med problemstillingene som løftes». Vi opplever å bli overhørt og nedprioritert. Hvordan kan etat for bygg og eiendom forsvare ti år uten fremdrift?

FAU ved Kirkevoll skole vil takke elevrådsleder Gabriel Tvedt Laastad for sitt engasjement for et bedre skolemiljø.

Jeg har sittet i møter med elevrådsrepresentanter ved skolen hvor det gråtkvalt har blitt utrykkt «hvorfor er den haugen med grus der fremdeles («BMX-banen»), kan ikke vi bare jevne den og asfaltere så det i det minste går an å spille ball der?» Så enkelt, likevel tydeligvis så vanskelig. Vi blir svar skyldig til de unge lovende som ser forfallet rundt seg og svaret er alltid at «vi gjør hva vi kan».

Her ved Kirkevoll skole skulle det ha vært en BMX-bane.

Personlig gremmes jeg over tanken på at dyktig personale og administrasjon ved skolen må bruke sin tid og kapasitet på å få innvilget et malingsspann for å forhindre at kledningen råtner, eller bytte ut en del av en basketballkurv, fremfor å kunne bruke sin tid på det de er ansatt for: Å bidra til at barn og ansatte til å trives og blomstrer.

Barna må heller holde seg en hel dag fra å gå på toalettet grunnet en liten rift i et laminatgulv som koster relativt lite å fikse. I tillegg er skolekjøkkenet også langt under akseptabel standard. Ved mangler på sistnevnte mister barna en svært viktig læringsarena for sunne kostholdsvalg og vaner. Pedagoger og lærere er ansatt for å gi barna våre god faglig og sosial læring på veien mot voksenlivet, ikke for å drive brannslukking for skoleeier.

FAU ved Kirkevoll skole vil rette en takk til rektor Henning Ettrup for hans brennende engasjement og stå-på-vilje, alltid med barnas beste som øverste prioritet.

Vi anbefaler å lese sommerhilsen fra rektor Henning Ettrup, for skolen leverer gode resultater i år. Det er grunn til å tro, ut ifra det Gabriel forteller, at vi kunne hatt enda høyere resultater på både målbare og ikke-målbare skoleindikatorer. Klasserom med god lyd, rene og innbydende toaletter, et spennende og mangfoldig uteområde vil øke kvaliteten og resultatene.

Skolen er barnas arbeidsplass, og man kan jo bare tenke seg selv hvordan det er å jobbe et sted med så dårlige toalettfasiliteter at man heller holder seg en hel arbeidsdag, slik Gabriel forteller om noen elever.

FAU krever nå at det settes noen tidsrammer for alle prosjektene som ligger på vent hos Etat for bygg og eiendom, slik at vi og barna har noe å forholde oss til. Det er fint at flere av tiltakene siste halvår har blitt godkjent. Men en godkjenning hjelper lite om gjennomføring er i 2030 eller 2040.

Vi venter for øvrig spent, men med en viss skepsis, på lovnaden fra direktøren i Etat for bygning og eiendom om ny ballbinge før skolestart, som nevnt i artikkelen. At skolen ikke har vært godkjent på ti år, bør være sjokkerende – og det krever handling nå.