Det sier seg selv at vi må øke vår produksjon, og andre må redusere sin produksjon.

Slik vil den planlagte Wisting-plattformen se ut, ifølge Equinor.

Ove Trellevik Stortingsrepresentant (H) og petroleumspolitisk talsperson

I BTs leder 2. november kunne vi lese at oljefeltet Wisting knapt er lønnsomt uten subsidier. Faktum er at Wisting-prosjektet er lønnsomt. Både for samfunnet og for partnerskapet. Ifølge konsekvensutredningene er prosjektet nedbetalt etter tre til fire år, og vil gi et overskudd på 40 milliarder kroner gjennom hele levetiden, inkludert avgifter.

Så vil lønnsomheten i praksis endres i takt med både kostnadsutvikling, skattepolitikk og oljepris. Det er som kjent vanskelig å spå om fremtiden. Uansett, Wisting er «økonomisk robust» sammenliknet med ordinære investeringer i landindustrien, som kanskje har en nedbetalingstid på både 20 og 30 år.

Wisting ble heller ikke «lagt på is» slik BT hevder. Siden Equinor overtok som operatør for utbyggingsfasen i desember 2019, har de jobbet med å forstå og håndtere risikoen, optimalisere konseptet og forbedre prosjektøkonomien.

Skattepakken har styrket robustheten og lønnsomheten til Wisting-prosjektet, men regjeringen sin vingling i skattepolitikken og forslag til endring, gir behov for nye grundige vurderinger. Lønnsomheten reduseres med regjeringen sitt nye forslag til skatteendring.

Ove Trellevik (H), stortingsrepresentant og talsperson for petroleumspolitikk

BT viser til fjorårets IEA-rapport, og hevder at verden ikke trenger mer olje. Den siste IEA-rapporten forteller oss at verden sin energimiks i 2050 fortsatt vil bestå av 60 prosent fossilt (forutsatt en temperaturøkning på 2,5 grader). Men måten vi skal utvinne og forbruke den fossile energien på, må endres om vi skal nå klimamålene.

Norge slipper ut cirka syv kilo C02 pr. fat oljeekvivalent (o.e.) produsert, mens snittet for verden som helhet er nærmere 18 kilo CO₂ pr. fat o.e. produsert. For hvert fat o.e. Norge produserer kan vi derfor si at vi sparer verden for utslipp av rundt ti kilo CO₂. Enda lavere blir det etter hvert som mer blir elektrifisert. Det sier seg selv at vi må øke vår produksjon, og andre må redusere sin produksjon, dersom hensynet til klima veier tyngst.

Regner vi inn de økte CO₂-utslippene som kommer av at Europa må frakte olje fra andre siden av jordkloden, etter sanksjonene mot Russland, så forsterker dette tallene. I praksis styrker dette norsk sokkel og Wisting-feltet sin konkurransekraft i et klimaperspektiv.