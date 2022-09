Sju fordelar med å vera gammal

Kanskje er det slik at vi bør sjå på gamle menneske som vegvisarar.

Det er mykje å gle seg over når ein har blitt gammal, meiner Øivind H. Solheim (74).

Øivind H. Solheim Forfattar og vestlending, no busett i Trøndelag

Å bli gammal, og å vera gammal. Sjølve det å leva og bli eldre er ein naturleg prosess som skjer så å seia av seg sjølv.

Å ha blitt gammal derimot er ein tilstand, resultatet av ein prosess. Det er noko som alle gamle opplever, men vi opplever ulikt både prosessen mot det å bli gammal og sjølve det å vera gammal.

Nokre gonger kan det vera både tungt og vanskeleg å merka at ein blir gammal, mens for andre er den utviklinga som ein leik og ein dans på roser.

Men likevel opplever nok alle at rosene, ja, dei er vakre, men stilkane har torner, og av og til kan livet stikka litt og få oss til å blø.

Vi er heldige om vi får vera friske og glade til sinns. Sjukdommar og andre hendingar, både fysiske og psykiske utfordringar, kan gjera livet tungt for mange.

«Livet er ikkje rettferdig», kan vi kanskje tenka når vi ser folk som slit i livet. Men ein kan sjølv velja måten ein møter slike hendingar på.

Ein kan tenka at det som hender her og no, det er styrt av krefter eg sjølv ikkje rår over. Då kan eg gi meg over og la livet herja med meg, som ein liten båt på opprørt hav.

Eller eg kan lena meg tilbake, pusta djupt inn og ut, og tenka tankar som at:

– Eg må stå i det, eg kan ikkje anna.

– Det er lys i enden av tunnelen.

Vi kan bestemma oss for at vi skal ha meir fokus på å leva eit godt liv.

Kva er eit godt liv – for meg?

Det å reflektera rundt dette er vesentleg for den som vil leva eit godt liv i høg alder. Vi kan vinna nye innsikter og sjå visdommen i sanningar vi har kjent til frå før, men ikkje heilt har gripe meininga i.

Vi kan ta meir inn over oss. For eksempel at fysisk helse er vesentleg og burde ha vore i fokus heile livet, eigentleg. Vi burde ha vore meir bevisste i matvanane våre, vi burde ha passa på at vi var fysisk aktive, ikkje røykt, og vi burde ha drukke mindre alkohol.

Når vi har blitt gamle, kan vi tenka tilbake på det vi gjorde, og vi kan kanskje innrømma overfor oss sjølve at vi ikkje alltid gjorde det som var best for oss. Men når vi er der, i ei form for sjølvransaking, er det viktig at vi bruker kunnskapen vår til å utnytta positivt det som høyrer fortida til.

Det viktige vi må hugsa på, er at det er notida som gjeld, det er kva vi gjer her og no, som er viktig.

Kva er det som kjenneteiknar deg som gammal?

1 Du har levd fleire dagar «Å vera gammal kan vera ein tilstand der vi endeleg gjer det vi ikkje gjorde, det vi alltid har tenkt vi skulle gjera», skriv innsendaren. Dersom du har levd i 70 år, har du vakna 25.567 morgonar og sett dagen lysna ute bak gardinet. Du har snakka med dine kjære, du har møtt kjende og ukjende, du har opplevd gode ting og vanskelege ting.

2 Du har fått meir tid Når vi er gamle, har vi alle levd så lenge, fått så mykje tid at vi har hatt sjansen til å skapa noko verdifullt, nå mål vi har sett oss, hjelpa menneske vi ser treng hjelp. Vi har i alle fall av og til klart å bruka tida vår til noko meir enn å få tida til å gå. Men ikkje alltid klarer vi å nytta tida på den beste måten. Mange opplever at dei kjedar seg, mange vil noko spesifikt, men dei kjem aldri dit at dei kjem i gang med det dei vil laga, skapa, oppnå. Dei tenker på det, snakkar om det, men finn alltid på ein grunn til å utsetja det til seinare. Når vi er blitt gamle, er tida kanskje inne for å gjera det ein lenge har tenkt på, snakka om, lengta etter, håpt på. Å vera gammal kan vera ein tilstand der vi endeleg gjer det vi ikkje gjorde, det vi alltid har tenkt vi skulle gjera.

3 Du har lært meir Ein av dei store fordelane ved å vera gammal er at ein har lært. Eg veit mykje meir om mange ting, både fakta om korleis verda er laga og ikkje minst veit eg mykje meir om mennesket, om andre personar rundt meg. Og særleg veit eg meir om meg sjølv. Eg kjenner meg sjølv mykje betre, og dermed er eg tryggare, og kanskje meir avslappa generelt.

4 Du forstår meir Med alder kjem også visdom. Ein er som gammal kanskje betre i stand til å sjå andre og deira situasjon. Ein forstår meir av det som ligg bakom eller under når ein observerer andre menneske utfalda seg i medgang eller i krise.

5 Du er rolegare Du er meir tolmodig. Som gammal er ein også betre i stand til å finna ro og fred. Når ein er rolegare, er ein betre i stand til å sjå andre menneske. Det er ikkje for ingen ting at mange gamle menneske er ressurs for barnebarn. Dei gamle har tid, og dei har blikk for dei som er nær. Samstundes er gamle menneske også oftare flinke til å hjelpa andre. Ikkje berre fordi dei har meir tid, men også fordi dei er betre i stand til å sjå behov hos andre. Gamle menneske har opparbeidd seg større menneskekunnskap gjennom eit langt liv.

6 Du er sterkare Du er betre i stand til å stå trygt i stormen, for du veit kva det handlar om. Sterke stormkast kan riva og slita i deg, men du veit at om litt vil stormen løya, og du og dei rundt deg kan etter kvart venda tilbake til kvardagen. Med ny, viktig lærdom i bagasjen.

7 Du er klokare I yngre dagar kan vi gjera ting som kanskje ikkje alltid er vel gjennomtenkte, og som kan skada andre og oss sjølve. Med alder kjem visdom, heiter det seg. Og det er nok mykje sant i det, sjølv om det langt ifrå er heile sanninga. Vi kan alle tenka på gamle personar som ikkje ser ut til å ha blitt klokare. Dei har ikkje aldra med kvalitet, slik den gode vinen gjer. Dette er naturlegvis knytt til det desse menneska har opplevd tidlegare i livet. Dei kan ha vore utsett for svært negative hendingar og handlingar frå andre, og kan ha med seg ein bagasje som gjer det vanskeleg for dei å oppleva alderdommen som noko positivt og som ein trygg fase i livet. Kanskje er det slik at vi bør sjå på gamle menneske som vegvisarar. Det må i så fall vera med nokre atterhald, for gamle menneske står langt tilbake for dei yngre når det gjeld ein del viktige eigenskapar. Unge menneske har ofte spontanitet, pågangsmot, livsglede, kreativitet. Dei er ofte utolmodige, eventyrlystne, offensive og glade i å tøya grenser, og dei kan vera risikovillige og eventyrlystne. Desse og liknande eigenskapar er viktige i samfunnet, og dei unge og dei gamle kompletterer på mange måtar kvarandre, og kan utgjera eit verdifullt team som kan bringa verda viktige små skritt framover. Eg ønskjer at unge og gamle må halda fram å samarbeida godt for eit godt og trygt liv på jorda for komande generasjonar!