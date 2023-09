UiB må feie for egen dør

Eiendommer som ikke lenger trengs, må bli studentboliger, ikke selges på det åpne markedet.

Allégaten 34 er et av byggene UiB har solgt, som nå er leiligheter.

Henrik Madsen Student ved UiB og 6. kandidat for Rødt Bergen.

Ved studiestart leste vi om studenter som på grunn av mangel på studentboliger måtte sove på madrasser på improviserte sovesaler. At slik skjer, er uakseptabelt – og et klart tegn på ansvarssvikt i flere ledd.

Dessverre er dette et vedvarende problem, og det har blitt løftet legitim kritikk mot skiftende bystyrer og byråder.

Hovedansvaret ligger hos politikerne. Men etter å ha vært student og mangeårig aktiv i studentpolitikken, greier jeg ikke fri meg fra at Universitetet i Bergen (UiB) kunne gjort mer og slipper for lett unna.

Henrik Madsen har selv forsøkt å få bolig gjennom studentsamskipnaden.

Når UiB samler sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5, har det vært planer om å selge unna eiendommer for 600 millioner kroner.

Det store flertallet av disse eiendommene er bygårder som opprinnelig ble bygget som leiligheter. Disse passer ypperlig som sentrumsnære studentboliger og kunne gjort mye for å hente inn dekningsgraden.

Dessverre ser det ikke ut til å være planen. UiB sine eiendommer i Hans Holmboes gate 22–24 og Harald Hårfagres gate 29–31 er allerede solgt, og flere eiendommer i Parkveien har også blitt avhendet.

Sannsynligvis kommer flere av disse til å bli fylt av studenter i årene fremover, men da som private utleieboliger – med alt det innebærer.

Det er like frustrerende hver gang, spesielt når man samtidig leser om hjemløse studenter og råtne kollektiv. Her må UIB få prioritetene i orden og bli en aktiv pådriver for trygge og gode studentboliger.

Slik skal hybelbygget på Straume på Sotra, som nå blir bygget i privat regi, etter planen se ut.

Selv om Sammen lever med et begrenset budsjett, er det også kritikkverdig at de jevnlig takker nei til studentboligprosjekt. Som på Straume, hvor de private utbyggerne nå går videre på egen hånd.

Det er kanskje ikke optimalt å pendle mellom sentrum og Straume, men alle monner drar, og alternativene på det private markedet er stort sett ikke bedre.

Dette kan jeg si med sikkerhet, fordi jeg nettopp har bodd i et kollektiv som passer godt inn i sistnevnte kategori. I flertallet av de årene jeg bodde i det mildt sagt slitne kollektivet, sto jeg også i kø for bolig hos Sammen, uten hell.

I tillegg virker det som at boligsatsingen ofte bærer preg av wow-faktor, fremfor å bygge for studentenes beste. Den planlagte utbyggingen av flytende studentboliger på Dokken er vel og bra. Alle monner drar, som sagt.

Men dersom vi skal sikre gode og billige studentboliger, bør det bygges ordinære og mindre spennende boliger, hvor målet er å sikre rimelig tak over studentenes hoder, fremfor å gi tilskuere hakeslepp.

Nettopp derfor er det viktig at Sammen, Bergen kommune og utdanningsinstitusjonene er sitt ansvar bevisst. De må tilby et alternativ til den private spekulasjonen og gjøre en reell innsats for å få bygget flere studentboliger.

Det holder ikke at kommunen og UiB oppfordrer Sammen til å konkurrere med private utbyggere om oppkjøp og leie av deres tomter. Det er en kamp de er dømt til å tape.

Kommunen må prioritere sentrums- og kollektivnære eiendommer til Sammen, og UiB må selge dem eiendommer de ikke lenger trenger. Begge deler må skje til under markedspris.

Studenter trenger trygge rammer og en sikkerhet om at de ikke kaster bort studietiden sin på boligjakt, hjemløshet og på å bli gjeldsslaver. Da krever det at alle gode krefter er sitt ansvar bevisst og gjør det de kan for å redusere boligkøen.

Økonomisk kan det være fristende med noen kroner ekstra fra en privat oppkjøper, men på lengre sikt tjener man mye mer på friske og fornøyde studenter som kan fokusere fulltid på studiene.