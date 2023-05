Det som skjedde på 17. mai er ikke ungdommenes skyld

Løsningen er at foreldre drikker mindre selv, og bidrar til å geleide ungdommene sine inn i konstruktive, rusfrie aktiviteter.

Politiet bekymret seg for antallet berusede personer mellom 15 og 20 år som oppholdt seg i sentrum på 17. mai.

Anne Charlotte Valaker Bruheim Nesttun

De aller fleste av oss klarer å drikke en øl eller to og stoppe der. De som ikke gjør det, ødela 17. mai både for seg selv og for oss andre. Det er trist og uverdig. Det er ikke ungdommene sin skyld.

Det som skjedde på Torgallmenningen i forgårs hadde ganske enkelt ikke skjedd om disse ungdommene hadde hatt noe mer konstruktivt å holde på med, enn å konkurrere om å bli mest mulig ruset.

Disse ungdommene hadde faktisk fortjent veldig mye bedre.

Foreldre må geleide sine ungdommer inn i rusfrie aktiviteter, mener Anne Charlotte Valaker Bruheim.

En del mennesker, inkludert meg selv, har opplevd så vonde ting i møte med overstadig berusende mennesker at vi ikke lengre orker eller klarer å være i settinger der folk drikker seg fra sans og samling.

Det at selveste 17. mai, utviklet seg til et ukontrollert sjøslag på Torgallmenningen, handler, slik jeg ser det, ikke bare om enkeltindivider som tar veldig dårlige valg.

Det handler også om en drikkekultur som ødelegger livene til mange mennesker. Ingen trenger å gå med fanene høyt hevet for retten til å del i denne drikkekulturen.

Noen må for øvrig gå med fanene høyt hevet for at det skal kunne gå an å møtes uten at det er rus som står i sentrum, så også i Bergens storstue.

Løsningen er at foreldre drikker mindre selv, og bidrar til å geleide ungdommene sine inn i konstruktive, rusfrie aktiviteter. Så enkelt er det faktisk. Så enkelt, og så vanskelig.

Vi har alle et ansvar for å fremsnakke rusfrie valg og verdien av å stille opp for ungdommene våre, og bidra til at de har noe kjekt å holde på med. Norsk presse har også et ansvar her.