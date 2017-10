Rafto var tidlig ute med sin pris. De bør også være tidlig ute med å tilbakekalle den.

Myanmars statsleder Suu Kyi har mottatt en rekke internasjonale hederspriser for sitt arbeid for overgang til sivilt styre og demokrati i Myanmar. For sin motstand mot militærstyret tilbrakte hun mange år i husarrest, og de priser hun ble tildelt i vesten virket fortjent nok. I Norge mottok hun først Raftoprisen for internasjonale freds- og menneskerettighetsforkjempere i 1990 og året etter Nobels fredspris.

Siden 2016 og frem til i dag har hun vært Myanmars de facto statsoverhode og i tillegg vært sjef for flere departementer, blant annet er hun utenriksminister. I lys av de omfattende og systematiske overgrepene mot Rohingya-befolkningen i samme periode, omtalt som etnisk rensing i FN-politisk språkbruk, bør alle hennes hederspriser så snart som mulig tilbakekalles.

Selv om det er militæret i Myanmar som har planlagt og gjennomført de åpenbare forbrytelser mot menneskeheten og mulige folkemordhandlinger som har funnet sted, har Suu Kyi naturligvis vært fullt informert.

Hvorvidt hun selv er strafferettslig ansvarlig for de samme forbrytelser i kraft av sin posisjon og et eventuelt samarbeid med landets generaler om den aktuelle «løsning» av Rohingya-spørsmålet, kan være mer usikkert ut fra de allment tilgjengelige opplysninger per i dag.

For å tilbakekalle priser, er det imidlertid ikke nødvendig med noen strafferettslig avklaring først. Omfattende forbrytelser mot vergeløse sivile er blitt utført av den burmesiske staten, og Suu Kyi har uansett pådratt seg et tungt moralsk ansvar for ikke å ha protestert offentlig for lenge siden. Forfølgelsene av Rohingya-befolkningen skjedde ikke over natten.

Rafto var tidlig ute med sin pris, og bør være tidlig ute også med å tilbakekalle den. En menneskerettspris gir ingen mening å opprettholde for en maktperson med et tungt ansvar for folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten – altså grove forbrytelser mot menneskerettighetene.