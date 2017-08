Vi må klare å være stolte av det helsevesenet vi har samtidig som vi innrømmer at mye kan bli bedre.

For mange pasienter opplever å bli en kasteball i systemet. Selv om helsevesenets dyktige ansatte gjør så godt de kan, finnes det utallige historier om eldre og pleietrengende som ikke får den hjelpen de trenger, og om pasienter som sendes frem og tilbake mellom sykehus, fastlege og kommunale tilbud. Det er dette Arbeiderpartiet vil gjøre noe med.

Samhandlingsreformen oppnådde mye, men fortsatt kan samarbeidet i helsesystemet bli bedre. Sykehus sender pasienter ut for tidlig. Kommunene involveres for sent og overtar ofte svært syke pasienter. Det er tydelig og uttalt press i begge ender.

Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet vil starte pilotprosjekter med forpliktende, felles samarbeid og organisering av helsetjenestene i naturlige geografiske områder eller for bestemte pasientgrupper. Det skal være frivillige prøveprosjekt og initiativene må komme fra aktørene som involveres. Det skal ikke være en statlig overtakelse av helse- og omsorgstjeneste i kommunene eller et nytt forvaltningsnivå.

På lederplass skriver BT at vårt forslag er en sentraliseringsreform. Det er feil og misforstått. Det vi ønsker er å rette opp i det som ikke fungerer i samhandlingsreformen. Målet er å styrke samarbeidet mellom kommunene og sykehusene, slik at folk får bedre forebygging, behandling, rehabilitering og oppfølging.

Legeforeningen og Fagforbundet stiller seg positiv og i løpet av de fire årene jeg har vært medlem av helsekomiteen på Stortinget har vi fått en rekke innspill fra fagmiljøene om at det er behov for utprøving av ny organisering. God samhandling og planlegging vil gi bedre kvalitet, hindre unødvendige reinnleggelser og utsette behovet for sykehjemsplass.

Vi må klare å være stolte av det helsevesenet vi har samtidig som vi innrømmer at mye kan bli bedre. Vårt forslag er det steget som trengs for å gi alle bedre helsehjelp.