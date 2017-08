Min egen studietid i Bergen ga meg gode minner, et godt ekteskap og faglig og politisk ballast jeg har hatt stor glede av.

Flere tusen nye studenter vil bidra til å skape liv på allmenningene, smauene, hyblene og kulturscenene i Bergen. Velkommen skal dere være! Studietiden handler om mye mer enn studier. Kanskje du finner ut hva du vil bli, hvem du vil tilbringe livet ditt med, og at Bergen er hjembyen med stor H.

Selv om studietiden består av mye mer enn forelesninger, kollokvier, lesesalen og oppgaveskriving, så er det å skaffe seg en utdanning det viktigste poenget med å være student. Å lære seg å stå på og jobbe med studiene, også når man gjerne skulle gjort noe annet, er en essensiell lærdom til senere.

Som samfunn er vi avhengige av kunnskapen studentene tilegner seg. Enten den brukes til å lære videre til andre, til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser, eller til å skaffe seg en jobb. Næringslivet vårt skal konkurrere med resten av verden, men vårt fortrinn vil aldri være at vi er billigst. Vi må satse på å være best. Norge skal omstilles til et grønnere samfunn hvor vi er mindre avhengige av petroleumsinntekter. Offentlig sektor skal bli enda bedre, og både i næringslivet og offentlig sektor skal vi ha gode, trygge og interessante jobber. Da må vi satse på å være smartest.

Derfor trenger vi høyere utdanning i verdensklasse. Skal vi få til dette, trenger Norge studentene. Vi trenger nye ideer og kloke hoder. Høyere utdanning må være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. Og det er viktig at studentene har råd til å bruke mesteparten av tiden på å studere.

Studentene har aldri før fått studiestøtte i juni – før nå. Totalt innebærer økt studiestøtte utover prisvekst og opptrapping mot 11 måneder studiestøtte, at studentene har 8800 kroner mer å rutte med nå enn om vi hadde fortsatt praksisen fra den rødgrønne regjeringen med å bare prisjustere studiestøtten. Sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti har regjeringen sørget for at det årlig gis tilsagn om tilskudd til over 2000 studentboliger.

På samme måte som vi alle husker læreren som gjorde en forskjell, vil man gjennom studietiden møte forelesere som gjør det samme. De som gir deg helt nye perspektiver på verden, som ikke bare lærer bort kunnskap, men lærer deg å tenke annerledes. Derfor må vi dyrke frem en kultur der det å være en fremragende underviser, er like stort som å være en fremragende forsker.

Et viktig skritt på veien er stortingsmeldingen vil la frem før sommeren, med det treffende navnet «Kultur for kvalitet». Det viktigste utgangspunktet for kvalitet er høye faglige ambisjoner på vegne av studentene. Ambisjoner om at studentene skal lære å bruke kunnskapen i virkelige situasjoner utenfor lesesalen og utenfor eksamenslokalet. Det gjelder alle studier, fra de mest teoretiske til de mest praktiske.

Men en stortingsmelding alene skaper ikke kvalitet i høyere utdanning. Det er det den enkelte faglærer og enkelte student som gjør. Særlig når studenter og lærere jobber i fellesskap. Kvalitet og læring oppstår i fellesskap, læring er ikke er noe som blir servert og konsumert, men som skjer gjennom hardt arbeid fra hver enkelt student. Noe av det viktigste for undervisningsopplegg og lærere er å inspirere studentene til å stå på også når det er krevende fordi de opplever det som nødvendig og meningsfullt. For læring i høyere utdanning kan være slitsomt.

Et godt undervisningsopplegg inspirerer studentene til å engasjere seg i fagstoffet, utfordrer og inspirerer studentene, og bidrar til at de tar ansvar for hverandre. For læring blir nesten alltid bedre i det som kalles læringsfellesskap. Derfor er det også viktig at studentene er flinke til å ta vare på hverandre, og støtte hverandre.

Institusjonene for høyere utdanning skal mer enn å utdanne studenter, de skal også forske og formidle til hele befolkningen. Høyre har i regjering gjennomført et kraftig løft for forskningen, og de offentlige bevilgningene til det er rekordhøye. Vårt mål er at innen 2030 går tre prosent av BNP til forskning. Forskning er en av de beste og mest langsiktige investeringene samfunnet gjør, det er viktig for forskningen og kunnskapens egen del, men bidrar også til å skape verdier. Derfor vil Høyre satse enda mer på kommersialisering av forskning. Det vil stimulere til innovasjon og økt verdiskaping.

Ingen moderne samfunn kan la være å satse på kunnskap over tid og forbli moderne. Hvis kunnskapen i et samfunn forvitrer, vil samfunnet også forvitre. Derfor er Høyre et parti som ikke bare snakker varmt om viktigheten av kunnskap, men som hver eneste dag strekker seg for å finne nye måter å sørge for at flest mulig av oss kan tilegne seg mest mulig kunnskap - gjennom hele livet.