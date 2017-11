Ingen bør godta at legevaktene og fastlegene ikke har tilgang til journalen din på sykehusene. Det kan ha livsviktig betydning.

Legevaktene og fastlegene i Helse Bergen har ikke elektronisk tilgang til pasientjournalene i spesialisthelsetjenesten som blant annet er på Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sykehus. De fleste pasienter må først innom fastlege eller legevakt for diagnostisering. Hvis en pasient har vært innlagt i sykehus, vil relevant informasjon i pasientjournalen være til stor nytte.

En kan ikke forvente at alle pasienter er oppdatert på egne medisinske data. Uten elektronisk tilgang til pasientjournalene i sykehusene, kan diagnostisering hos fastlegene/legevaktlegene by på unødige utfordringer, i verste fall kan det ha livsviktig betydning.

Forleden måtte jeg selv oppsøke Bergen legevakt på kveldstid med akutte magesmerter, som var ganske identisk med et tilfelle av akutt blødende magesår forårsaket av en bakterie for halvannet år siden. Forrige gang jeg var pasient på legevakten, var med brudd i fingre for mer enn 50 år siden. Med andre ord ikke mye nyttig å hente i min journal på legevakten.

I min journal hos spesialisthelsetjenesten derimot er det en del nyttig informasjon som kunne vært til nytte denne gangen. Heldigvis kjenner jeg min egen sykehusjournal, men det gjelder selvfølgelig ikke alle. Helsepersonell som tok hånd om meg på Bergen legevakt, beklaget situasjonen, «men slik er nå en gang systemet.»

Enhver som leser dette skjønner at slik kan vi ikke ha det i en tid der det meste av informasjon er basert på hurtig og enkel tilgang med elektroniske hjelpemidler. Ingen bør godta at så viktig kommunikasjon mellom fastleger/legevakter og spesialisthelsetjenesten i dag ikke er mulig. Tiden er overmoden for å få dette på plass. Mangel på hurtig tilgang til viktig pasientinformasjon kan i verste fall få alvorlige følger. Det ønsker ingen. Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!