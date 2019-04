Hvilket kvinnesyn har disse mennene?

Jeg ble utsatt for en samtale jeg ikke ønsket å høre.

UBEHAGELIG: Jeg satt lenge og tenkte på om jeg skulle snu meg og si at denne samtalen er helt usmakelig, skriver busspassasjeren. Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Solveig Nilsen Busspassasjer

På bussen forleden dag satt jeg foran to unge menn som snakket om damer. De snakket om mitt kjønn på en sånn måte at jeg ble både flau og kvalm. Enten de glemte at et bakhode også har ører, eller om de var så ubekymret angående deres meget intime samtale, vites ikke.

Damene de hadde nedlagt ble snakket om på en måte som var helt uten respekt. De nevnte intime kroppsdeler, og diskuterte dennes utseende på den ene kvinnen som de visst nok begge hadde vært sammen med. Jeg opplevde meg krenket og utsatt for en samtale jeg ikke ønsket å høre.

Og så tenkte jeg: Hvilket kvinnesyn har disse mennene? Jeg satt lenge og tenkte på om jeg skulle snu meg og si at denne samtalen er helt usmakelig og jeg ber om at hvis dere må ta den, ta den et helt annet sted. Jeg er ganske ofte sånn «kjeftekjerring», men her ble det for heftig, selv for meg.

Da jeg fortalte folk om dette, fikk jeg mange tilbakemeldinger. Noen mener det ikke kan ha vært mye vett mellom ørene på disse mennene, noen mener de burde fått seg en skikkelig ørefik, én mener jeg burde si fra, mens min tante på snart sytti kommenterte: «Utsatt for uønsket porno, kast de ut av bussen.»

Min gode venninne foreslo å snu seg og si til den ene: «Du må hilse så mye til din mor, jeg ser hun nok på jobben igjen etter påske!».

Hvis jeg opplever noe liknende, skal jeg pønske ut en god replikk som kan få unge menn til å kjenne på skam. For dette var helt skamløst.

