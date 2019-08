Trym Aafløy er rett mann til rett tid

Han er en tydelig og modig stemme.

RETT MANN: Trym Aafløy (bildet) og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) kan, til tross for tilbakegang, gjøre det godt 9. september, mener John Glenn Robertsen. Alice Bratshaug

Debattinnlegg

John Glenn Robertsen Venn av Forsvaret

For mindre enn 2 timer siden

Årets lokalvalg blir en thriller – og kaoset i Erna Solbergs rekker gjør det hele enda mer uforutsigbart hva gjelder det endelige resultatet den 9. september.

Som forventet går Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) tilbake i siste meningsmåling, men Aafløy & Co. kan allikevel gjøre det bra med tanke på at de stiller med en helt ny liste.

Hvis mange går rundt og innbiller seg at toppen nå er nådd hva gjelder bompenge-utgifter, så må man tro om igjen. Stemmer utregningene fra det anerkjente konsulentfirmaet PWC, som fikk et oppdrag fra Samferdselsdepartementet, vil bilistene her vest betale over det dobbelte av hva de i dag betaler grunnet store veiprosjekter, og det for mange år fremover.

Ledelsen i Norges-Automobil Forbund (Naf) finner det hoderystende at dette er blitt underkommunisert i bompenge-debatten (BT 23.8.2019).

Trym Aafløy er rett mann til rett tid, det skal være sikkert og visst. Han er en tydelig og modig stemme mot dette innkrevingshelvetet som både nyttetransport og privatbilister vil bli ytterligere belastet for – fordi det offentlige ikke er villig til å ta regningen selv.

Er det noen som betaler store summer inn til fellesskapet i form av skatter og avgifter, så er det bileiere. Og det for å få lov til å bruke sitt kjøretøy.

