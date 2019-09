Jeg tror ikke det er slik du vil fremstå, Sylvi Listhaug

Kjære Sylvi Listhaug. Jeg tror at du er et godt og empatisk menneske.

ÅPENT BREV: «Jeg antar at det er en himmelvid forskjell på måten du oppfattes på av folk flest, og den du virkelig er», skriver innsenderen, henvendt til statsråd Sylvi Listhaug. Terje Pedersen / NTB scanpix

Ranveig Sundgot Helgesen Bergen

At du bryr deg om folks ve og vel, både her i Norge, og i land som er rammet av krig, sult og nød.

Jeg tror også at det er slik du gjerne vil fremstå for folk flest. Men slik er det dessverre ikke.

Enten overvurderer du folk flest sin evne til å sette seg inn i hvordan verden fungerer, eller så undervurderer du hvilken virkning bildene dine på Facebook har på folk du gjerne vil tiltrekke deg.

Du polariserer debatten om innvandring, slik at den fremstår som kampen mellom de gode og de onde, der det ikke finnes nyanser og velbegrunnede argumenter på begge sider, men bare edder og galle.

OMSTRIDT: Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har utløst debatt med denne delingen på Facebook. Faksimilie: Facebook

Det du oppnår med statusen «Norge skal ikke ta imot båtmigranter» (lik og del), og liknende statuser, er det stikk motsatte av det jeg antar at du ønsker. De skader både ditt eget og Frps omdømme.

Folk blir provoserte og antar at du er en hjerteløs og ond person som ikke bryr deg om mennesker i nød. Det har vært publisert mange slike statuser på din side, som selvfølgelig oppfattes som dine egne, og noe du står inne for. Selv om de kanskje er forfattet av dine rådgivere eller PR-ansvarlige, er ansvaret ditt.

En av statusene var også så til de grader provoserende for opposisjonen, at du faktisk måtte forlate din plass som justisminister i regjeringen.

Ser du ikke selv hvor ødeleggende dette er for både deg og partiet ditt? Forstår du ikke at du undergraver budskapet og støter folk fra deg?

Det forundrer meg stort at en tilsynelatende oppegående dame som deg, presenterer dine politiske synspunkter på en så uintelligent måte i sosiale medier.

Les også Erna Solberg, kan du høyra meg?

Jeg antar at det er en himmelvid forskjell på måten du oppfattes på av folk flest, og den du virkelig er. Jeg antar også at budskapet her er å vise at migranter som vil søke lykken i Norge, ikke vil få asyl.

At det er forskjell på migranter og folk som vil få status som flyktninger, er det ganske mange som ikke har tenkt særlig over. Hvis Norge gir signaler om at det er lett å få asyl i landet vårt, bidrar vi aktivt til at menneskesmuglerne fortsetter sin illegale virksomhet og utsetter stadig nye unge gutter for unødig fare i Middelhavet.

INNSENDEREN: Ranveig Sundgot Helgesen er kritisk til statsråd Sylvi Listhaugs delinger på Facebook. Privat

Og sist, men ikke minst, undergraves asylsystemet, slik at de som trenger vår hjelp aller mest, er dem som får minst.

Jeg vet at du ivrer for at de mest nødstilte, skal få hjelp der de er, slike som aldri ville ha verken krefter eller midler til å flykte. Å ta imot alle de unge guttene fra Afrika som har lyst til å migrere til Norge, vil gå på bekostning av nettopp disse. Landet vårt ville oversvømmes og velferdssystemet bryte sammen.

Det er millioner av mennesker i verden som ønsker seg et bedre liv, men ikke alle kan få det i Norge eller i Europa. Afrikanske statsledere ber også Europa om å stenge grensene, fordi de har behov for sine unge og sterke menn til å bygge landet og ta seg av sin familie.

Jeg antar også at du ikke ville nølt et sekund med å hjelpe mennesker i nød. At du ikke ville satt deg imot å ønske dem velkommen til landet vårt og delt godene våre med dem, så lenge det er behov for det. Jeg håper og tror at det er dette du mener, Sylvi.

