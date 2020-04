Både elevane og eg er utslitne

Verken lærarane eller elevane er tent med undervisningssituasjonen slik den er no.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mange elevar opplever å ramle av lasset i heimeundervisninga, skriv Elfrid Utne Holmen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Elfrid Utne Holmen Lærar

Eg ser på meg sjølv som ein digitalt kompetent person, men eg har store utfordringar med at nettundervisning plutseleg vart den nye skulekvardagen.

For ikkje å snakke om slitasje på både kropp og sjel som følgje av å vere heime om lag 24 timar i døgnet, meiner eg den situasjonen vi står overfor ikkje er haldbar lenger enn til påske.

Eg underviser i særskilt norskopplæring i vidaregåande skule, og eg synest det er så godt som umogeleg å gi desse elevane eit godt undervisningstilbod over nett.

Ja, dei har kvar sin pc, og ja, dei fleste loggar seg på når dei skal, men dei får ikkje i nærleiken av så god oppfølging og rettleiing, som dei ville fått på skulen og i klasserommet.

Elevane «ramlar av lasset» i alle fag, ikkje berre i norskfaget. Skulen eg jobbar ved har gode rutinar for oppfølging gjennom både kontaktlærar og elevtenesta, men når me ikkje kan møte elevane, står me i ein håplaus situasjon. Me får beskjed frå alle hald om at «tett oppfølging med heimen» er særs viktig i desse dagar.

Les også Vi trenger et trygt sted, skrev Helene (14). Nå håper hun det blir endringer i Fana.

For ein 17 år gammal gut som bur åleine og med eit avgrensa ordforråd i norsk, er det lite hensiktsmessig å ringe han for å fortelje kva han burde ha gjort i løpet av skuledagen.

Me er derimot avhengig av å kunne møtast ansikt til ansikt og der forklare med både ord og kroppsspråk, og slik kommunisere på ein måte som kan halde oppe læringsarbeidet i faga.

Eg kjenner meg utsliten etter fjorten dagar med nettundervisning, og eg håpar at det varar i maks ei veke til. Dersom skulen ikkje opnar igjen etter påske, bør me avslutte skuleåret tidlegare, og heller la elevane få ein ekstra lang sommarferie.

Verken lærarane eller elevane er tent med undervisningssituasjonen slik den er no.