Det er noe som kan lette på trykket ved bekymringene for studiene. Nemlig at skolen kommuniserer med oss.

Masterstudentene Marit Helene Gladhaug og Daniel Flokenes ved NHH skriver om mangelen på jevnlige oppdateringer fra ledelsen i usikre tider. Foto: Privat

Marit Helene Gladhaug Masterstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Daniel Flokenes Masterstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Vi usikre på hva som skjer med undervisningen. Vi er usikre på hva som skjer med eksamen, både utforming og vurdering. Vi er usikre på masteroppgavene våre, om hva som skjer når dører lukkes og intervjuer avlyses.

I motsetning til bekymringene vi har for foreldre og besteforeldre, er det noe som kan lette på trykket ved bekymringene for studiene. Nemlig at skolen kommuniserer med oss.

At det er noen som jobber med løsninger, og forteller oss om hva som skjer. En kort mail fra rektor som sier «vi vet det er tøft, men vi jobber med saken».

Rektor har imidlertid ikke sendt en slik omtanke. Det virker som om skolens kommunikasjonsstrategi hovedsakelig er basert på å be oss følge med på skolens nettside.

Samtidig er det forskjell mellom å informere og å kommunisere.

For hva kommuniserer det at informasjon om årets opptak kommer over informasjon om undervisning og eksamen? Hva kommuniserer det at all informasjon kommer via upersonlige mail fra NHH Announcements og via NHHs nettside?

Kommunikasjon handler ikke bare om å informere, men om å skape forståelse, engasjement og trygghet. Audun Farbrot, fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, har skrevet at ledere som overlater kommunikasjon til kommunikasjonsrådgivere abdiserer fra ledelse.

Regjeringsmedlemmer bruker tid på å være synlige. På å si nettopp «vi jobber med saken». Det gir trygghet. Selv om det meste fremdeles er usikkert, blir det lettere å takle den usikkerheten.

Det er under en måned til eksamensstart, og fremdeles er en rekke spørsmål uavklart. Kanskje enda verre: Vi som studenter vet ikke hva som gjøres for å avklare spørsmålene.

Ryktet går om at det ble holdt et møte denne uken for å diskutere utfordringene ved avvikling og vurdering av eksamen. Hvorfor kan ikke ledelsen skrive en fellesmail til studentene om at «slik jobber vi med å få eksamen på plass».

Fristen for masteroppgaven er utsatt. Informasjonen kom først som mail og ble så gjentatt av eksamenskontoret. Siden har vi ikke hørt noe.

Ansatte vi har snakket med har fortalt at situasjonen skal tas hensyn til i vurdering av masteroppgavene. Noen av bekymringene til masterstudentene kunne med andre ord vært lettet på om ledelsen fortalte om beslutningene de allerede har tatt!

NHH utdanner ledere, men har selv et ledelsesproblem, mener studentene. Foto: BT (arkiv)

Men hvorfor er alt dette så viktig?

For det første handler det om rettferdighet. Alle studenter på skolen bør ha tilgang til den samme informasjonen, gjennom kanaler de er kjent med, og oppleve at ledelsen har forståelse for og jobber med utfordringene covid-19-pandemien skaper.

Det andre er at hvordan ledelsen kommuniserer, har konsekvenser for hvordan vi takler krisen. Konsekvensene av kriser blir mer alvorlig og langvarig om toppledelsens kommunikasjon tas lett på.

Gjennom sin kommunikasjon skal ledelsen skape forståelse for nødvendigheten av beslutningene som fattes. Dette er spesielt viktig når beslutningene innebærer inngripende tiltak.

Ledelsen bør også være synlig og skape engasjement og tillit gjennom sine handlinger. For å sette det på spissen, er vi langt mer villig til å stå på barrikaden om rektor står der med oss. Men hvem kjemper med en leder som er usynlig?

Vi liker å tenke at Norges Handelshøyskole har Norges fremste lederutdanning. Da skulle det bare mangle at rektoratet drev med ledelse.

