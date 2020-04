Eldre må få digital opplæring

Det er en myte at eldre er dårligere digitale brukere. Det er teknologileverandørene som må forstå den eldre kundegruppen bedre.

Samfunnet må ta ansvar og få eldre med i den teknologiske utviklingen, skriver innsenderne fra Råd for et aldersvennlig Norge Foto: PODIS / Shutterstock / NTB scanpix

Trude Drevland Leder Råd for et aldersvennlig Norge

Heidi Austlid Adm. direktør IKT Norge og medlem Råd for et aldersvennlig Norge

Jan Davidsen Forbundsleder Pensjonistforbundet og medlem i Råd for et aldersvennlig Norge

På språket mandarin betyr tegnet for krise også mulighet. La oss bruke koronakrisen som en mulighet til å stoppe utviklingen av et todelt samfunn, der noen havner utenfor på grunn av alder og teknologiske ferdigheter.

Om noen hadde sagt før koronaviruset traff oss at vi, fra den ene dagen til den andre, skulle gjøre jobben vår fra hjemmekontor, gjennomføre møter digitalt og undervise barna våre i digitale klasserom, er det ingen som ville ha trodd at det var mulig.

De digitale løsningene har vært der en stund nå, og den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, har tvunget oss til å tenke nytt, lære og ta teknologien i bruk.

Trude Drevland (fra v.), Heidi Austlid og Jan Davidsen. Foto: Eirik Brekke / IKT Norge / Terje Pedersen, NTB scanpix

Koronapandemien har vist oss hvor sårbare enkelte grupper er. Det er de eldste som på alle måter er mest utsatt.

Dette er den såkalte risikogruppen, og de må beskyttes.

Eldre som bor på sykehjem, har ikke fått se sine nærmeste på mange uker. Hjemmeboende skal helst ikke ta imot besøk av barn og barnebarn, for å hindre potensiell smitte. De eldre blir isolerte, engstelige og ensomme.

I 2016 lanserte regjeringen en strategi for å skape et aldersvennlig samfunn. En betydelig del av det å være et aldersvennlig samfunn, er at alle opplever muligheten til deltakelse og et verdig liv.

Det vi står i nå, er ikke et verdig liv for de eldste. Men her kan teknologien hjelpe oss. Vi må ha digitale løsninger som er tilpasset livene vi lever, også i krisesituasjoner, uavhengig av hvor gamle vi er.

Mye av den teknologien vi trenger, eksisterer allerede. Det viser den situasjonen vi er satt i nå, hvor vi har vært nødt til å ta teknologi i bruk for å løse gamle oppgaver på nye måter. Det har tatt oss 10–15 år frem i tid i en jafs. Det beviser at vi kan gjøre kvantesprang i løpet av kort tid.

Men da må vi ikke glemme å få alle om bord. Det finnes løsninger i dag som gjør at vi kan bo lenger hjemme, som er noe de eldre selv ønsker. Det finnes enkle sosiale verktøy, som gjør det lettere å holde kontakt med venner og familie. Og vi kan være koblet på samfunnet og delta sosialt uten å forlate hjemmet. For dem som har redusert mobilitet, er dette en viktig løsning for å holde seg sosial.

Kanskje måtte det en krise til for at også de eldre skal tas inn i teknologiens verden. Mange i gruppen av eldre er blitt eksponert for den digitale verden på en ny måte.

Ifølge Kommunal rapport inntar nettbrettene sykehjemmene i ekspressfart som et tilbud til pårørende, beboere og pasienter for å ha kontakt med hverandre digitalt.

Noen steder ordner familien dette selv, mens andre steder er dette et tilbud som gis via kommunen, i form av støtte fra stiftelser og veldedige ordninger.

Med nye digitale løsninger tar det alltid litt tid til å bli kjent med produktet. Hvordan få videoen til å fungere? Hvorfor fungerer ikke lyden? Hvordan kobler man seg på?

Sånn vil det alltid være. Og det betyr at noen må ta seg tid til å opplæring. Skal dette fungere, må det systematiseres i regi av kommunen, frivilligheten eller andre.

Det hviler også er stort ansvar på familiene. Holdninger som at «dette greier ikke mamma», gjør det ikke enkelt for den eldre. Eldre er like individuelle som alle andre grupper.

Det er ikke teknologien i seg selv som er problemet, men hvordan vi lager produkter med teknologien. Det ligger gode muligheter i å utvikle nye tjenester og produkter.

Eldre er en stor og betydelig målgruppe, som vil ha både glede og nytte av teknologi tilpasset sitt behov. Det er en myte at eldre er dårligere digitale brukere. Det er teknologileverandørene som må forstå den eldre kundegruppen bedre enn det de gjør i dag.

I en undersøkelse gjennomført for Elkjøp i 2019 svarer en av tre at de ville hatt mer kontakt med familiemedlemmer over 75 år, om de var mer på sosiale medier. Nesten halvparten av de over 55 år svarer at de er bekymret for om de kommer til å henge med i den teknologiske utviklingen når de blir eldre. Vi må derfor sikre at alle er med, før alt det analoge stenger ned.

Gjennom krisen vi står i, har vi fått bevist vi trenger en teknologidugnad - ikke for, men sammen med de eldste i samfunnet vårt.

Samfunnet rundt må sørge for opplæring, produkter må bli mer aldersvennlige, eldre må tørre å engasjere seg i den digitale hverdagen, og vi må kvitte oss med holdningen om at eldre er fortapte digitale brukere så raskt som mulig.

La oss sammen gjøre en krise til en mulighet, akkurat som på mandarin.