Cannabistørken kan være svært farlig

Den kan føre til en økning av desperasjon, vold og konflikter i utsatte rusmiljø.

Publisert Nå nettopp

Folks behov for rusmidler forsvinner ikke, selv om tilgangen forsvinner, skriver André Nilsen. Foto: Privat

Debattinnlegg

André Nilsen Styreleder for Normal Norge og erfaringskonsulent

Stengte grenser har redusert tilgang på cannabis og andre ulovlige rusmidler i Norge. Dette kan medføre store problemer for mange.

De som synes det er positivt at det nå ikke er mulig å oppdrive cannabis i Bergen, har nok et syn på cannabis som noe utelukkende negativt. At tilgang bortfaller er derfor positivt.

Men folk sitt behov for å bruke rusmidler bortfaller ikke bare fordi tilgangen forsvinner. I hvert fall ikke nå som vi er en krisesituasjon som for mange er stressende.

I spesielt utsatte rusmiljøer kan vi komme til å se en økning av desperasjon, vold og konflikter da flere befinner seg i en svært belastende situasjon.

Når tilgang på det folk forbinder med «tyngre stoffer» gjenopprettes, kan vi komme til å se en økning av utilsiktede overdoser på f.eks. heroin, fordi toleransen hos brukeren er redusert når de begynner å bruke igjen.

Også for cannabisbrukere er dette en sårbar situasjon. Konsekvensene av dette blir fort at brukere av cannabis nå søker farligere rusmidler. Det kan igjen føre til større skader for både individ og samfunn.

Alle som liker å ta seg et glass øl/vin, vet veldig godt at rus kan være både trygt og fint i riktig setting. For mange er cannabis akkurat det. Og disse drives altså nå mot mer skadelige alternativer.

Jeg har mottatt flere meldinger fra personer som opplever manglende tilgang på cannabis som stressende, og det bidrar til forverring av psykiske problemer. Mange rapporterer også om at de nå bruker nettopp farligere alternativer. Denne situasjonen gir altså gode grunner for bekymring.

Ingenting er så svart/hvitt som mange later til å tro. Denne situasjonen kan fort bli svært farlig for mange. Noe som bør bekymre hele samfunnet.