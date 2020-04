Krisen bør føre til en varig heltidskultur

Det er ikke nok å tilby større stillinger i krisetid – tilbudet må også stå ved lag når krisen har roet seg.

Bergen kommune har økt bemanningen innen innen helse-, pleie- og omsorgstjenestene, skriver Tora Finne og Sofie Marhaug (begge Rødt). Foto: Privat / Ørjan Deisz

Tora Finne Pleieassistent i hjemmesykepleien og Rødt-medlem

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt

Den siste måneden har Bergen kommune vært nødt til å øke bemanningen innen helse-, pleie- og omsorgstjenestene. Dels på grunn av isolasjons- og karantenebestemmelser, dels for å være rustet til å møte selve koronapandemien. Legevakten har hatt en enorm pågang, og flere koronaklinikker har blitt opprettet.

Et middel for å øke kapasiteten har vært å gi deltidsansatte og ringevikarer mer jobb. Dette har vist seg å være enkelt, blant annet fordi mange av dem som jobber deltid, ønsker seg større stillingsprosenter.

Å få på plass en varig heltidskultur er derimot ikke bare enkelt. Mange ønsker å jobbe deltid for å kombinere jobben med studier eller andre deltidsjobber, mens andre simpelthen vil ha mer fritid. Kommunen skal selvsagt ikke tvinge folk til å jobbe mer enn de selv vil. Men det finnes også ufrivillig deltid.

Å velge heltid er lettere dersom dette fremstår som et trygt og realistisk alternativ. Det første budet for en god heltidskultur er derfor å tilby trygge, hele, faste stillinger. Dette må være regelen – ikke unntaket.

Fjorårets tall fra KS viser at innen pleie, helse og omsorg i Bergen kommune jobber 57 prosent av de ansatte deltid. Denne statistikken har sine begrensninger. Den fanger ikke opp alle utfordringene knyttet til private bemanningsbyrå.

Én ting er likevel sikkert: Heltid er ikke hovedregelen i denne delen av arbeidslivet.

Private bemanningsbyrå gjør ikke situasjonen bedre. Når behovet for mer arbeidskraft melder seg, øker også bruken av innleid arbeidskraft. Innen hjemmetjenestene er de private bemanningsbyråene et problem: I praksis har de ansatte så lave stillingsprosenter at det nærmer seg nulltimerskontrakter, samtidig som mange av smittehensyn anmodes om å jobbe bare ett sted av gangen.

Vikarene som leies inn gjennom bemanningsbyrå, har med andre ord både dårlige rettigheter og lav inntekt under koronakrisen.

Situasjonen tilsier at kommunens egen vikarbank bør styrkes. Der har Bergen ansatt helse- og omsorgsarbeidere i hele, faste stillinger, som kan brukes forskjellige steder i kommunen – etter behov.

Krisen gir Bergen anledning til å gjøre noe med deltidsproblematikken og den utstrakte vikarbruken.

For det første må alle som har fått utvidet stillingen sin under koronakrisen, få tilbud om hel, fast stilling – og i det minste høyere stillingsprosent.

For det andre bør dette lede til en varig heltidskultur, der også nye stillinger lyses ut som hele, faste stillinger.

Og for det tredje må kommunen bygge ut sin egen beredskap innen pleie, helse og omsorg, ved å bytte ut useriøse bemanningsbyrå med en solid, kommunal vikartjeneste.

Rødt krever at en slik snuoperasjon blir en del av den lokale krisepakken, som Bergen bystyre skal behandle 22. april.