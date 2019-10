Skjerp dere, Finn.no!

Her gjør man sitt ytterste for å gjenbruke mest mulig ...

I VILLREDE: Hvilken kategori skal man velge på Finn.no for å kvitte seg med en godt brukt mann? spør Merethe Svanevik Frøyen. Privat

Debattinnlegg

Merethe Svanevik Frøyen Askøy

For mindre enn 1 time siden

Jeg ønsker å rette en liten pekefinger mot Finn.no, denne ellers så fantastiske oppfinnelsen hvor man kan kjøpe og selge alt – nesten.

Jeg har en venninne som er ekspert på å selge ting på Finn.no, hun selger det meste. Klær, barneutstyr, hagemøbler, skiutstyr og ikke minst interiør. Hun er veldig opptatt av interiør, hjemmet hennes minner om en interiørkatalog, og hun er alltid oppdatert på de siste trendene.

Dette innebærer stadig nye kjøp, noe som også betyr at hun må selge unna sitt gamle interiør i like høyt tempo. Det er ingenting i veien med det hun selger, mye av det er veldig flott, det passer bare ikke inn i hennes stil lenger.

Men her en dag da min venninne skulle lage en salgsannonse, sto hun plutselig fast. Hun kunne overhodet ikke finne riktig kategori for salget sitt. Fantastiske Finn.no kom rett og slett til kort.

Annonsen hennes var for så vidt grei; «Godt brukt mann selges, da han ikke passer min stil lenger. Bærer noe preg av alderen, har noen små bruksmerker, er litt falmet i fargen, og passformen er noe endret fra da han var ny. For øvrig fullt brukbar for dem som liker denne stilen.»

Men så var det dette med å finne riktig kategori, som viste seg å ikke være så enkelt. Hun vurderte først kategorien eiendom, men da hun så prisantydningene, skjønte hun raskt at dette måtte være feil kategori.

Hun var også innom husdyr, men ettersom de fleste av annonsene der beskrev kjærlige, lojale og kosete salgsobjekter, konkluderte hun med at også denne kategorien ble feil.

Møbler og interiør ble vurdert, men der var det underkategoriene som stakk kjepper i hjulene. Å kalle ham dekorasjon eller pyntegjenstand var vel å dra det litt langt.

Belysning – ikke akkurat, da hadde det kanskje ikke blitt nødvendig å selge. Siste alternativet var sofaer og lenestoler, det kunne for så vidt gått, men det ville kanskje vært riktigere å kalle det en sakkosekk.

Siste kategori var hage, oppussing og hus, men om hun skulle være ærlig, som man jo skal være i slike annonser, måtte hun innse at den tiden var forbi da han kunne kalles hageverktøy eller utstyr. Hun måtte gi opp, hun fikk ikke solgt det hun skulle selge grunnet mangel på kategorier på Finn.no.

I disse dager, når fokuset på gjenbruk og bærekraft er så stort, syntes hun dette var veldig merkelig, men også litt trist. Det må da virkelig være noen som kan gjenbruke en fullt brukende, om enn godt brukt mann, selv om det for henne var en stilmessig utdatert versjon?

Her forsøker man å bære sin del av miljøansvaret og gjør sitt ytterste for å gjenbruke mest mulig, og så stoppes det av teknikaliteter. Dette er for dårlig, Finn.no, her bør dere snarest vise at dere er deres samfunnsansvar bevisst og ordne opp slik at dette aldri skjer igjen! Skjerp dere!

Publisert 11. oktober 2019 13:43