Eksos-Høyres sanne ansikt

Det er et tydelig kjennetegn på valgkamp når bergenserne står undrende på perrongen, og lurer på hva i all verden Høyre og Harald Victor Hove egentlig mener om Bybanen.

BYBANEN: Det er tydelig at Høyre og eksoskameratene i Frp og FNB ønsker å ta Bergen tilbake til en tid med kø, kork, kaos og giftlokk, skriver Leonora Hjelle (H). Privat

Leonora Hjelle Ungdomskandidat, Arbeiderpartiet

For mindre enn 2 timer siden

I det siste har Høyre vinglet og byttet mening om Bybanen oftere enn folk bytter underbukser. Vil de ha Bybanen til Åsane, eller vil de heller prioritere et eksosrør av en tunnel som vil øke trafikken gjennom sentrum?

For bare noen år siden stemte Harald Victor Hove og Hilde Onarheim for å legge Bybanen langs Bryggen. Men nå sier de at de plutselig er imot, og i tillegg at de alltid har vært det. Eier de ikke skam?

Harald Victor Hove har selv sittet foran kamera og sagt at det ikke blir mer bompenger med Høyre. Men den løsningen han nå ønsker seg, er milliarder av kroner dyrere.

I tillegg har Høyre-regjeringen gjentatte ganger avvist å bidra med mer penger til Bybanen, selv om de betaler absolutt alt av kostnader for dyre togprosjekter på Østlandet. Det hjelper ikke med en statsminister fra Bergen.

Ikke nok med det. Nå har Erna Solberg og Hove med pomp og prakt lansert sin nye toppsatsing for dette valget. De vil bygge en tunnel – eller, la oss være ærlige: De vil bygge et digert eksosrør av en tunnel tvers gjennom sentrum.

Alle beregninger viser at det blir flere biler, og ikke minst fire felt, som kommer til å ødelegge nabolagene på Dokken og i Sandviken. Dette er ikke bare å ønske giftlokket velkommen tilbake til Bergen, det er å spandere konfekt og blomster på det, også.

Det er helt tydelig at Høyre sammen med resten av eksoskameratene i Frp og FNB ønsker å ta byen vår tilbake igjen til en tid med kø, kork, kaos og giftlokk.

Jeg husker den tiden godt. Lillebroren min måtte holde seg inne på grunn av astmaen sin. Det var en tid hvor folk døde for tidlig på grunn av byluften. Folk ble syke av luften, mens Høyre satt og styrte og gjorde fint lite med det.

Etter fire år med Arbeiderpartiet har vi den reneste byluften på 16 år. Det er ikke tilfeldig, men fordi Arbeiderpartiet prioriterer en grønnere by med flere bussavganger, mer sykkelveier og ikke minst: Bybanen. Vi vil bygge bybane til alle bydeler og er garantisten for Bybanen til Åsane.

Personlig gleder jeg meg til vi får Bybanen langs Bryggen. Endelig blir Bryggen bilfri! Endelig kan Bryggen bli et sted for mennesker igjen, ikke biler. I dag går det en bil, buss eller lastebil over Bryggen hvert fjerde sekund. Det blir utrolig mye bedre med en stillegående bybane hvert fjerde minutt.

Dette valget handler om vår felles fremtid. Ønsker vi at vi som bor her nå, våre barn og våre barnebarn skal vokse opp i farlig luft? At de skal dø tidligere og bli sykere? Eller ønsker vi å bo i en by som tenker fremover, og som ønsker å gjøre noe med alle problemene vi står ovenfor?

Jeg håper ikke dette valget blir et valg vi ser tilbake på og angrer på at vi kastet Vestlandets viktigste klimaprosjekt, Bybanen, i fjorden, og ga full gass for forurensning og faenskap. Godt valg.

Publisert 24. august 2019 08:02