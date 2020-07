En by som er god for barna, er god for alle

Torgallmenningen er blant områdene i sentrum hvor det ikke skjenkes alkohol på gateplan. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Håkon Pettersen Gruppeleder Bergen KrF

I BT 4. juli retter kommentator Anne Rokkan skarp kritikk mot KrFs perspektiver i alkohol- og skjenkepolitikken. Hennes analyse er lettvint, men fortjener å bli imøtegått.

Alkohollovens formål er å begrense de negative skadevirkningene av alkohol. Slik er det, enten Anne Rokkan liker det eller ikke. Loven gjelder både for alkohol i hjemmet, og i samfunnet ellers.

Håkon Pettersen (KrF) Foto: Tor Høvik (arkiv)

90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye. 29 prosent mener også at det drikkes for mye alkohol i sommerferien, med barn til stede.

At Anne Rokkan mener slike tall er «å skyve barn foran seg», får stå på hennes regning. Jeg mener derimot at politikkens oppgave er å ta hensyn til de sårbare i samfunnet. Når vi vet at mange barna opplever utrygghet grunnet voksne menneskers uvettige omgang med alkohol, må vi ta konsekvensen av det.

Det har stor verdi å ha alkoholfrie byrom. At familier kan gå gjennom byen uten å måtte kjøre slalåm mellom uteserveringer, tappekraner og rødvinsglass, gir et pauserom fra alkohol i populære sentrumsområder. Det er heller ikke slik at dem som ønsker å nyte et glass vin utendørs, ikke finner uteservering i sentrum.

Rokkan skriver også lettbent og naivt om skjenketider: «Det er altså fortsatt tryggere at bargjestene samles for å slåss i taxikøen klokken 02.00, enn at de gjør det klokken 03.00.»

Skjenkestopp klokken 02.00 er i tråd med politiets anbefaling og forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning, som viser at volden øker med 16 prosent for hver ekstra time med skjenking. Folk skal være trygge når de er ute, og de skal komme seg tryggest mulig hjem.

Rokkan stiller seg sammen med Høyre, Frp og andre liberale krefter som tror at en liberal skjenkepolitikk er alt som skal til for å skape liv og entusiasme. Er det dårlig stemning og lite folk på Stadion, så er svaret å servere øl på tribunen. Dårlig vær og lite folk i parkene: la folk drikke alkohol i byens grønne lunge.

Denne logikken er kortsikring og enkel. Den gode byen bygges gjennom å prioritere de viktigste tingene først: I skjenkepolitikken er det for KrF hensynet til barn og unge.

Og så skal vi selvsagt sikre forutsigbare rammevilkår for næringslivet og serveringsbransjen. Jeg lever likevel veldig fint med at skjenkepolitikk på barn og unges premisser er en av KrFs hjertesaker. Det er ikke en hersketeknikk, slik Rokkan hevder – det er tydelige politiske prioriteringer som KrF er stolte av.