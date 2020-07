Ti råd om elsparkesykler

Slik bør Bergen kommune ta imot utfordringen fra Ryde.

Kjøp tid og handlingsrom, men husk at ting går seg til, er blant rådene forsker Nils Fearnley har til Bergen kommune om elsparkesykler. Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Nils Fearnley Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt

Frittflytende, delte elektriske sparkesykler (elsparkesykler) inntok norske byer i fjor. De utløste både entusiasme og bekymring. Den enorme populariteten vitner om stor nytteverdi, og et behov i markedet som blir fylt.

En fersk TØI-rapport viser at bekymringene er like åpenbare – de handler om forsøpling, feilparkering, henslengte elsparkesykler, høy ulykkesrisiko og trafikkfarlig atferd.

Når Ryde nå har valgt å innta Bergens gater, og andre selskaper tripper for å gå inn, er behovet for fornuftig regulering prekært.

Her er ti transportfaglige anbefalinger om hvordan myndighetene best kan møte elsparkesykkelmarkedet.

1. Definer spillereglene

Over hele verden har det vist seg at et uregulert elsparkesykkelmarked ikke er bærekraftig. Markedet må reguleres, og kommunen sitter på nøkkelen. Målet må være å utløse fordelene og nytten, samtidig som sentrale samfunnsmål ivaretas.

2. Ikke kvel markedet

Det lokale regelverket bør legge til rette for videre innovasjon og utvikling av et populært produkt.

Elsparkesykler er en fremvoksende, og for flere aktører ulønnsom, næring i et ekstremt dynamisk og innovativt marked. Det tilsier at omfanget og intensiteten av reguleringene bør holdes på et minimumsnivå for ikke å kvele innovasjonen i en sårbar og ung næring.

Prinsippet bør være å omfavne innovasjonen med minste nødvendige inngripen.

Nils Fearnley Foto: Svein Erik Dahl

3. Løs parkeringskaoset

Kan parkeringsproblemet løses, er den største utfordringen løst. Bergen kommune bør sette av arealer til parkering og/eller utplassere parkeringsstativer.

Paris har for eksempel malt opp tusenvis av små parkeringsarealer for elsparkesykler. Det bidrar til et ryddigere bybilde.

Kommunen bør også bidra aktivt med informasjon til publikum om regler og skikk og bruk for elsparkesykkelparkering.

4. Begrens antall selskaper

Elsparkesykkelselskapene trenger et relativt stort antall sykler for å ha et attraktivt tilbud og tjene penger. Derfor er det viktigere å begrense antallet elsparkesykkelselskaper enn antallet sykler.

Noen få elsparkesykkelselskaper som gis relativt stor frihet til å bestemme flåtestørrelsen vil resultere i et bedre tilbud enn mange, mindre tilbydere.

Samtidig bør Bergen og andre byer definere et raust makstak for antall elsparkesykler for å unngå å bli oversvømt, eksempelvis basert på faktisk etterspørsel.

5. Ivareta sikkerhet

Elsparkesykler har høy ulykkesrisiko. Eneulykker skyldes ofte kombinasjonen dårlig veidekke og elsparkesykkelens små hjul. Drift og vedlikehold av sykkelfelt og veinett bør prioriteres og fokusere på risikofaktorene, som huller i veien, grus og løv.

Alkohol er ofte involvert. Et krav om nattestengning, særlig i helgene, kan forhindre de hyppigste ulykkene.

Mer alvorlige elsparkesykkelulykker involverer gjerne tyngre, motoriserte kjøretøy. Flere sykkelfelt og separering av myke og harde trafikanter kan effektivt redusere denne risikoen. Sykkelfelt bidrar dessuten til målene i sykkelstrategien.

6. Bestem hvor

Kommunen bør tegne opp et felles regelverk i kartet som beskriver hvor det kan og ikke kan kjøres elsparkesykkel, og hvor de skal utplasseres og parkeres. Slik kan kommunen innføre flåtebegrensninger i ulike geografiske soner for å unngå opphopning av sparkesykler i byen.

7. Håndhev loven

Jeg vil applaudere at Bergen faktisk har besluttet å taue inn elsparkesykler og ta betalt for forsøpling og feilparkering. Dette er trolig det beste virkemiddelet byen har til å temme markedet og fremme seriøse aktører.

Også brukerne må oppleve reell risiko for å bøtelegges for brudd på trafikkregler og parkeringsbestemmelser.

8. Krev data

Elsparkesyklene genererer store mengder data om tilbud, etterspørsel og reisemønster, og holder god kvalitet og høyt detaljnivå. Datadeling vil gjøre tilbudet mer oversiktlig for publikum og det vil kunne være til hjelp for evalueringer, forskning og samferdselsplanlegging.

Få elsparkesykkelselskaper deler detaljerte data med bymyndigheter og offentligheten frivillig. Derfor bør datadeling være et krav som følger med driftstillatelsen. Tilbudet bør som minimum være tilgjengelig i den nasjonale reiseplanleggeren Entur.

9. Kjøp tid og handlingsrom

Både teknologien og markedene er unge og i rask utvikling. Derfor bør regelverket for delte elsparkesykler ta form gjennom forsøksordninger. Prøving, feiling og læring er en del av prosessen – for alle parter.

Det bør kreves at elsparkesykkelselskapene deltar i dialogmøter med kommunen. Slik kan man avdekke behov og problemer på et tidlig stadium og bidra til å finne smidige løsninger. Kommunen bør etablere konkrete planer for å evaluere effektene av reguleringen, og resultatene bør brukes til å forbedre regelverket.

10. Det går seg til

Det er grunn til å anta at situasjonen vil bedres. I andre land har klagestormen roet seg og ulykkestallene gått ned med erfaring, bedre kjøretøy og mer organiserte elsparkesykkelselskaper. Et viktig bidrag er at bymyndighetene kommer sterkere på banen og tar styring.