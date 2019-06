Vi kommer aldri å stole på at drikkevannet vårt er trygt

DEBATT: Det er helt tragisk at noe som dette kan skje.

RAMMET: Lise Håland og familien hennes er blant de mange som er blitt syke av forurenset drikkevann på Askøy. byoutline Privat

Lise Håland Askøy

Vi er en familie på fem som bor på Øvre Kleppe på Askøy. Da vi fikk høre om at drikkevannet var farlig å drikke og at en ettåring døde, ble vi livredde for barna våre. Kunne de også være i fare?

Barna ble redde. De spurte: «Mamma, kan vi også dø?»

Forrige helg reiste vi på en planlagt tur til Voss, der vi har campingvogn. Da vi var på butikken der for å handle, ble minstegutten vår på fem år dårlig.

«Mamma, jeg må spy», sa han plutselig, så jeg løp ut av butikken med ham. Han kastet opp rett utenfor.

Vi håpet at han bare var bilsyk, men utover kvelden skjønte vi at det ikke var tilfellet. Sønnen vår fikk høy feber, og begynte å fryse veldig i løpet av kvelden. Han gikk på do med diaré hele natten og vred seg i sengen av magesmerter.

Vi fryktet det verste etter alt vi hadde fått høre om drikkevannet, alle de innlagte på sykehus og dødsfallet til ettåringen. Vi kontaktet legevakten og fikk beskjed om å følge med, holde feberen nede og ta kontakt igjen om det ble verre.

Kvelden etter ble jeg selv dårlig. Jeg våknet om natten med frysninger og diaré og sterke magesmerter. Jeg holdt verken på vått eller tørt.

Aldri har jeg vært så dårlig og hatt så sterke smerter i magen før. Nå har jeg vært borte fra jobb i en uke, og lengre blir det. Jeg må sende inn flere prøver før jeg kan komme tilbake på jobben på sykehjemmet, for å være sikker på at jeg ikke er smittefarlig.

Jeg synes virkelig synd på alle barn som må gå gjennom dette. Tenker også på alle de eldre og syke som har fått dette, og for dem som har spedbarn, må det være ekstra skremmende.

Vannskandalen får mange konsekvenser. Mine barn er nå livredde for drikkevannet vårt. De skriker og griner i dusjen. «Mamma, jeg er redd jeg får vann i munnen», sier de. Barna lurer på om vi noen gang kan drikke vannet fra springen igjen.

Da vi fikk vite at dette kunne smitte fra person til person, ble det hysteri i huset, med håndvask og spriting av hender i ett sett.

Ungene er lei av alt oppstyret. De har vært hjemme hele uken fra skole og barnehage, da vi var redde for smitte. Det har også vært en utfordring å holde ungene borte fra andre barn i nabolaget.

De fleste av naboene våre har vært dårlige, og noen innlagt. Min far og min søster ble også kjempedårlig. Nå håper vi bare at de andre i familien ikke får det, så vi kan reise på Voss cup til helgen, noe ungene har gledet seg til hele året.

Det er helt tragisk at noe som dette kan skje. Vi kommer ikke til å stole på at drikkevannet vårt er trygt nå etter dette. Vi vurderer andre muligheter for mat og drikkevann i fremtiden.

Vi vet lite eller ingenting om eventuelle ettervirkninger av dette, og det er skremmende. Vi kommer til å kjøpe vanndispenser til mat og drikkevann i fremtiden.

