Kvinner vet best. Ikke KrF.

For Høyre er KrF viktigere enn norske kvinners rett til å bestemme over egen situasjon.

SIGNAL: Hvilket signal er det å sende ut i Europa der demokratifiendtlige ledere strammer inn abortrettigheter som et ledd i å kontrollere egen befolkning?, spør Jette Christensen (Ap). byoutline Marita Aarekol

Jette Christensen Stortingsrepresentant (Ap)

96 prosent av Norges befolkning stemte ikke på KrF. Det betyr at de aller fleste mener kvinner best i stand til å selv bestemme over valg som handler om hennes kropp og situasjon.

Likevel er KrF i regjering og forslaget om å redusere kvinners rett til å bestemme selv i en vanskelig situasjon ble vedtatt i natt. Det betyr at om man står over for det vanskeligste valget man skal ta, må man krype til en nemd og utbrodere sin vanskelige livssituasjon for fremmede.

Fordi noen få politikere mener kvinnene ikke er i stand til å ta vanskelige vurderinger selv.

Debatten i forkant har vært nedrig. For å rettferdiggjøre innskrenkningen har politikere nærmest latt som om abort er noe kvinner tar lett på. At det blir brukt i stede for prevensjon. At fosterreduksjon er veldig utbredt. Uttalelsen til KrFs leder «klarer du en, klarer du to» insinuerer at slike valg handler om latskap. Det stemmer ikke.

Hvilket signal er det å sende ut i Europa der demokratifiendtlige ledere strammer inn abortrettigheter som et ledd i å kontrollere egen befolkning? Hvordan ville vi selv beskrevet situasjonen om det gjaldt et annet land?

«Et religiøst parti med marginal oppslutning har fått gjennomslag i den konservative høyreregjeringen for å innskrenke abortloven. Mot befolkningens vilje.»

Vi hadde lest det inn i en udemokratisk tradisjon som er i ferd med å bli beskrivelsen på den politiske situasjonen i flere europeiske land.

Men sent i natt ble det altså vedtatt.

Det verste er egentlig at det ikke handler om kvinner i en vanskelig livssituasjon. Det handler om at for Høyre er KrF viktigere enn norske kvinners rett til å bestemme over egen situasjon.

Publisert 14. juni 2019 10:44 Oppdatert: 14. juni 2019 11:00

