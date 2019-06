Prisen for billig ribbe er høy

DYR LIDER: Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» avdekker en lang rekke lovbrudd blant norske svinebønder. byoutline Piraya film

Eline Aresdatter Haakestad Ungdomskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Dødsangsten til purken som så blodet dryppe fra de nyslaktede vennene hennes.

Hylene fra grisen med skuldersår som ble dratt over det harde betonggulvet.

Ekkoet i veggene da den unge grisen slenges i veggen og dødskrampene setter inn.

Brennpunkts dokumentar om svineproduksjonen i Norge avslører et system som tvinger norske bønder til å velge mellom lønnsom drift og dyrenes velferd. Gang på gang er det dyrene som taper.

I onsdagens Brennpunkt ble seerne tatt med inn i norske grisefjøs.

Norun Haugen gikk undercover i flere år for å undersøke hvordan situasjonen i norske grisefjøs egentlig er. Virkeligheten var verre enn hun og seerne kunne forvente.

Desperate blikk fra en syk purke med store skuldersår er noe av det første som møter Haugen. Hun ser hvordan den lidende grisen blir liggende i smerte i flere dager, til tross for at bonden har sagt at han skal avlive henne.

Han gidder ikke.

Bøndene som filmes, vet at det de gjør er galt. De kjenner regelverket, og flere av dem understreker at rutinene deres ikke ville blitt godkjent av Mattilsynet. De virker upåvirket av dyrenes smerte.

Eline Aresdatter Haakestad i MDG

Jaget etter profitt gjør at dyrevelferden blir nedprioritert. Man trenger ikke være radikal dyreverner for å se at bruddene på lovverket, den rutinemessige volden og urovekkende holdninger mot dyrene er en del av et sviktende system.

Gårdene som trekkes frem i dokumentaren, er ikke verstingene i en bransje som ellers fungerer. Kapasiteten i grisefjøsene presses til det ytterste.

Grisene, som ellers er fredelige dyr, plasseres i trange båser og ender ofte med å slåss. Bøndene må holde flere dyr enn de egentlig har tid til, og mister lett tålmodigheten med dyrene når ting ikke går som planlagt.

Krav om effektivitet, lave priser og økende kjøttkonsum presser norske bønder til det ekstreme. Dyrene er en åpenbart tapende part, men bøndene lider også under dagens system.

Svineindustriens problemer kan ikke løses med holdningskampanjer eller forbrukermakt. Denne kampen må tas i politikken.

Dyrevelferdskravene må skjerpes, tilsyn må skje oftere, og brudd på gjeldende reglement må straffes.

Det viktigste tiltaket er imidlertid å endre dagens system. Det må lønne seg for norske bønder å ha færre dyr. Vi kan ikke fortsette å lukke øynene for virkeligheten. Konsekvensene er for store.

Publisert 20. juni 2019 13:34

