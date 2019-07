Smakløs bruk av bunad

Thea Økland Nyborg, Bergen

Nylig ble jeg invitert til å like Bunadsgeriljaen på Facebook. Jeg har ikke bekreftet invitasjonen. Hvorfor?

Jeg sympatiserer med budskapet Bunadsgeriljaen står for. At føde- og barseltilbud ikke skal bli nedlagt i distriktet. Full forståelse for aksjonen. Det er en skam at den norske stat ikke verdsetter kvinner og barn i en så sårbar situasjon.

Men en ting jeg ikke har forståelse for, er at aksjonen bruker bunad som symbol for sin protest.

Ja, visst er bunad symbol for lokal tilhørighet. Men bunad er først og fremst et plagg for fest og høytidelige markeringer i livet. Derfor blir det noe smakløst for meg at bunaden skal brukes i protest. Da snakker vi om utvanning av bunaden som symbol for fest.

Bunaden symboliserer riktignok lokal tilhørighet. Men den er ofte knyttet opp mot familiens tilhørighet. Selv om man bor på Nordmøre, er det ikke gitt at man har bunad derfra. Det kan hende at man har valgt bunad fra Telemark eller Hardanger fordi far, mor eller besteforeldre kommer fra området.

Vi er stadig på flyttefot av flere årsaker. Oftest på grunn av jobb, utdanning eller samliv. Men bunadstradisjonen tar vi med oss, uavhengig av hvor vi blir boende. Selv er jeg stolt eier av austevollbunad.

La oss skille mellom festplagg og protest. At fødetilbud nedlegges rundt omkring, må markeres med protest, det er det ingen tvil om. Men jeg er mer tvilende til at bunaden bør blandes inn.

La ikke bunaden brukes politisk. Den egner seg dårlig som geriljaplagg.

