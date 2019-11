Gjenbruk endrer holdningene våre til klær

Trenden Jenny Skavlan har vært med på å skape, er positiv.

For mindre enn 20 minutter siden

POSITIVT: Gjenbrukstrenden Jenny Skavlan har vært med på å skape er positiv og inspirerende, mener innsenderne. NTB Scanpix / Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Silja Mustaparta

Maiken H. Braarud

«Hvilken betydning har det å kle seg i gamle klær på nytt? Gjenbruk er mote forkledd som miljøbevissthet», skriver moteviter Pia Henriksen fra OsloMet, og langer ut mot Jenny Skavlan, Symesterskapet på NRK1 og gjenbruk av klær generelt.

For å ta det første først: Vi mener det har stor betydning. Det gjør at vi snakker om klær på en annen måte, at vi tenker at de klærne vi kjøper skal vare lengre, og at vi kan se at de plaggene som ikke lengre har verdi for meg, kan ha stor verdi for noen andre.

Når vi kollektivt skal endre vaner og holdninger, trenger vi at noen går foran og inspirerer. Synes vi nytt er finere enn gammelt? Er det trist eller kult å gå på loppemarked?

INSPIRERT: Verre ting har skjedd enn at vi blir inspirert til å lære hvordan vi reparerer eller syr om plagg med bra stoff og utdatert snitt, skriver innsenderne. NTB Scanpix / Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Ære være Jenny Skavlan, som bruker posisjonen sin til å løfte frem og skape en positiv trend rundt gjenbruk av klær. For ikke å glemme sy-inspirasjonen hun sprer.

På et reparasjonskurs Silja deltok på nylig, var samtlige deltakere ivrige seere av Symesterskapet. Verre ting har skjedd enn at vi blir inspirert til å lære hvordan vi reparerer eller syr om plagg med bra stoff, men utdatert snitt.

Henriksen har et godt poeng når hun spør om gjenbruk og omsøm egentlig erstatter nye klær, eller bare er et supplement. Nå som gjenbruk begynner å få fotfeste, blir kanskje neste utfordring å finne roen med det vi har?

La oss håpe på en «se, her går jeg med denne igjen»-trend.