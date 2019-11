Vi handler oss fra sans og samling

Julen nærmer seg med stormskritt. Butikkene frister med tilbud. Igjen står vi overfor et gigantisk kjøpepress. Og vi biter rett på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

PENGEGALOPP: Nærmere 270.000 nordmenn har ubetalt gjeld eller saldo på kredittkortet etter sommerferien de hadde i fjor, skriver Marit Figenschou. Arkivfoto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Marit Figenschou Skribent, blogger og forfatter

I desember er det halv skatt, men for noen strekker ikke pengene til, vi blir stresset og drar kortet for å bli like gode som alle andre.

Vipps, så var det penger på konto. Jeg har hatt mange perioder i livet der misunnelsen tok overhånd. Det er noe med den følelsen av at andre er bedre enn meg, fordi de kan kjøpe finere julegaver, klær og oppleve mer.

Jeg ville være like bra som alle andre, og ble fristet til å kjøpe noe jeg ønsket meg. Jeg kjøpte nye solbriller, et par nye sko eller jeg dro på en ferie jeg ikke hadde råd til. Pengene måtte jo hentes fra et sted.

Marit Figenschou Ellen Johanne Jarli

Det fikset banken, og vipps hadde jeg et kredittkort i baklommen. Jeg skulle løftes opp fra en mindreverdig status til å være like god som alle andre. Stadig nye klær og solbriller var stas, og jeg fikk komplimenter. Når bare feriepengene kom, skulle jeg ordne opp.

I mellomtiden var det kommet nye fristelser. Pytt, pytt, tenkte jeg. Jeg ordner opp til jul, halv skatt og greier. Det er lett. Men butikkene var fylt med mange tilbud, tre for to og det var salg.

Gjelden bare økte, og ny kreditt ble innfridd. Kredittkortbruken min var ute av kontroll. Til slutt måtte jeg legge inn årene, følge rådet til banken og rett og slett klippe kortene i stykker. I mange år levde jeg uten.

Les også Nordmenn har 170 milliarder kroner i forbruksgjeld

Det mangler ikke tilbud om kredittkort. Det er heller snakk om hvordan man unngår å få for mange. I Aftenposten leser jeg at nærmere 270.000 nordmenn har ubetalt gjeld eller saldo på kredittkortet etter sommerferien de hadde i fjor. Ytterligere 30.000 vet ikke om ferien er nedbetalt eller ikke.

NRK melder at 576.000 nordmenn har gjeld på kredittkort som løper med rente på opptil 20 prosent. Det er en svært høy rente! I samme artikkel står det at nordmenn samlet sett har 117 milliarder i usikret gjeld.

Det drives knallhard reklame for kredittkort, og tilbudene er overalt. Reklamen er rabatter – på alt fra konserter, bensin, hoteller og klær, til blomster og sko.

Det er også mange fordeler med kredittkort, som for eksempel forsikringer ved kjøp av reiser. Og da så. Det kan høres ut som at du er en idiot om du ikke stapper enda et kredittkort i lommeboken.

Kjøpepresset er stort. Dette er det garantert mange forklaringer på. Noen har for lite penger. De sliter rett og slett med å få endene til å møtes. Nå står julen står for døren. Butikkene er fulle av glitter og stas, og forventningspresset øker.

Avstanden mellom de som har penger og de ikke har penger, øker. Kjøpepress og kjøpestress stiger. Men den følger kalendergaver, julepresanger, og klær og interiør. I 2015 brukte vi 1,2 milliarder på adventskalendere. Ifølge TV 2 viser det seg at 585.000 nordmenn i stor grad skal finansiere julen med kredittkort.

Les også Gjestekommentator Irene Kinunda: «Vi blir snikamerikanisert»

Penger er energi og håp. Identitet er knyttet til penger. Det er viktig med instrumentelle og rasjonelle tilnærminger til problemet, og de som tilbyr lån, har et stort ansvar.

I Aftenposten sier Arve Pettersen, instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, at moderne teknologi og sosiale medier bidrar til at flere drar på seg feriegjeld som de ikke kan betale.

At det er blitt så viktig å vise at man er like bra som alle andre, og at «dette forsterker seg med alle som poster bilder på sosiale medier, som igjen er en direkte årsak til at vi føler vi må på ferie fordi alle andre gjør det». Dette tror jeg er en viktig forklaring, for det er også en psykologisk side av problemet.

Hva er så årsaken til at vi handler oss fra sans og samling? Er julen en slags bevisarena om at «her i gården er alt på stell». Og hva skjer dersom vi ikke kan skilte med dyre kalendergaver, fete julepresanger og et prikkfritt hjem? Synker du i verdi, eller blir du utstøtt?

Det er stor skam knyttet til å ikke ha penger. Det er lavstatus å ha dårlig råd, og det er flaut å be om hjelp. Jeg hadde penger, og jeg var noe. Jeg var ikke tilfreds med det jeg hadde, så løsningen var å få mer. Å få bukt med kredittbruken handler også om å si til seg selv – dette har jeg ikke råd til, jeg må finne et billigere alternativ og jeg er like bra for det.

Da jeg nylig sto i butikken og fikk kortet avvist, kunne han som sto i kassen fortelle at dette skjer mange

ganger hver eneste dag. Det er selvsagt ikke særlig morsomt å ikke kunne betale 247 kroner på Rema.

Les også Forbrukertilsynet advarer kunder mot Black Friday-lureri

Jeg blir stresset når jeg har mistanke om at det ikke er dekning. Det er selvsagt ugreit å måtte bruke kredittkort for å betale for matvarer.

Dessverre kommer mange til å slite med forbruksgjeld i januar og utover våren. Det handler om vårt forhold til kredittkort og gjelden som kommer.

Vi kan ikke forandre sosiale medier, og kredittkortene vil alltid være der. Det er heller ikke noe i veien med julen, men vårt forhold til den. Det er mye man kan gjøre:

Bedre økonomiforståelse, strengere krav til markedsføring, bruk av gjeldsregistre osv. Men de som har dårlig råd, må få hjelp på annen måte enn å ty til kredittkort for å skaffe seg mat og klær. Det er vi voksne som leder an, og det er ikke sikkert at barna våre er så opptatt av alt vi dytter på dem.

De ser ut til å ha en annen bevissthet rundt miljø, forbruk og penger. I Miljøvettreglene til DNT ung står det: Sats på opplevelser og ikke utstyr. Der har vi også noe å bli inspirert av.

Folkens – før vi drar kortet, ta en runde innom et par teser fra professor og lege Per Fugelli.

For det første: Resepten på et godt liv er å gi litt mer faen! Og deretter: Prestasjon er bra, men du må være din egen målestokk og unngå overdose.

God advent!

Publisert: Publisert 29. november 2019 06:44