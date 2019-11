Fra Bryggen til Vågsallmenningen fløt bosset, det er rett og slett en skam

Vi sentrumsbeboere må sørge for at det er ryddig og rent utenfor huset. Har ikke næringsdrivende det samme ansvaret?

BOSS I SENTRUM: Knust glass, kebabrester og plastglass er ikke et syn Anne Wolfe Liljegren ønsker søndag morgen i Bergen sentrum.

Debattinnlegg

Anne Wolfe Liljegren Byboer

Jeg er midlertidig byboer for noen år og stortrives med det. Det gleder meg å kunne vandre rundt i våre flotte byrom, de velholdte parkene, turstiene og fjell i umiddelbar nærhet.

Utbedringer og oppussing av byrom blir gjort så flott, og byen blir stadig mer brukervennlig for oss alle. All ære til dem det gjelder. Men det er noen skår i gleden, noe som irriterer meg noe grenseløst.

Sist søndag var en flott høstdag, litt kaldt og sol fra skyfri himmel. Herlig! Byfjellene lokket og det ble en tur på Fløyen. Først må jeg gjennom sentrum, via Torgalmenningen og Torget.

Men den vakre byen vår badet ikke bare i sol, men også i boss! Det var knust glass, kebabrester, hamburgerpapir, halvspiste pizzaer, plastglass, poser, servietter, pappbegre, sigarettsneiper og snus overalt! Fra Bryggesporden til Vågsallmenningen fløt bosset, det er rett og slett en skam.

Klokken var passert tolv, så jeg tenker at kioskene hadde hatt god tid til å rydde opp etter nattens nattmatparty. Selv om utesteder har stengt søndag formiddag, så burde noen ordne opp i dette, når ting roer seg i byen på morgenkvisten.

Hver morgen skifter bymiljøetaten sekken i bosspannet utenfor der hvor jeg bor, og med jevne mellomrom kjører kostebilen rundt og tar det grøvste i bilveien. Det er fantastisk. Men fortauene må vi selv holde rene.

Jeg forstår at det ikke er kiosken eller restauranten sin feil at deres kunder bare slipper fra seg bosset. Men vi privatpersoner som bor i sentrum har et ansvar for at det er ryddig og fritt for boss utenfor vårt hus. Har ikke næringsdrivende samme ansvar for å holde fortauene utenfor sitt lokale ryddig og pent?

På vei til arbeid ser jeg at en del næringsdrivende/huseiere har egne folk som koster og spyler tidlig på morgenen. Det er supert. Det burde være et krav at alle, også nattåpne kiosker og restauranter, hadde en slik ordning.

I den perfekte verden så er Bergen, byen i våre hjerter, skinnende ren hver morgen. I den virkelige verden er det annerledes, men vi kan vel alle prøve å strekke oss mot det perfekte.

Til dere det gjelder, ta ansvar rydd opp rundt din bedrift og ditt nærmiljø.