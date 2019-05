Jeg er en jævla sosialist

Men jeg er mer urolig for nestlederne enn Siv Jensen.

FÅR KRITIKK: Innsenderen er bekymret for hva Frps nestledere – Sylvi Listhaug og Terje Søviknes – kan finne på. byoutline Berit Roald / NTB scanpix (arkiv)

Marianne Sæhle 4.-kandidat, Vestland SV

Jeg er en jævla sosialist, men jeg er en av dem som ikke gidder å hisse meg så veldig opp over ordbruken til Siv Jensen (Frp). Ikke ble jeg særlig overrasket heller. Samtidig forstår jeg de som blir engstelig over at landets finansminister velger å bruke de samme ordene som en tidligere partielle av seg, uansett hvor mye glimt hun hadde i øyet.

Men jeg bekymrer meg over dette regjeringspartiets to nestledere, og det disse to har utrettet politisk tidligere.

Sylvi Listhaug har vært Helse- og eldrebyråd i hovedstaden. Der la hun ned flere hundre plasser, lot bygningsmasser stå uten vedlikehold og fjernet kjøkkenene på sykehjemmene, til fordel for storkjøkken. Nå roper hun høyt om at de eldre må få god mat. Hun har reist landet rundt for å smake på resultatet av sin egen politikk. Nå lover hun å gjeninnføre lokale kjøkkener.

Det hadde jo vært bra, men om det går med dette løfte som med løfte om å fjerne bompenger, så blir det nok ikke med det første.

Marianne Sæhle byoutline Privat

Videre oppfordrer hun sine partifeller, som stiller til valg i kommunene, om å «ta seg en vakt» på et sykehjem. Kjære dere, vær så snill, la det være med tanken. Det siste de eldre trenger er ufaglærte politikere med mobilkamera, som invaderer privatlivet deres. De eldre trenger pleie av fagfolk, ikke fra hvermannsen på stemmejakt. Men for all del, dra gjerne for å besøke deres eldre slektninger eller tidligere naboer, og ta dem med ut på tur.

Terje Søviknes er ikke lenger minister, men har gått tilbake til å være ordfører i den kommunen som har stått fremst i kampen for en monsterbro over Bjørnafjorden, og 4-felts motorvei gjennom hele Vestlandet. Alt sammen finansiert med bompenger som kreves inn av bomselskaper, hvor flere fra regjeringspartienes folkevalgte sitter som styremedlemmer, med ganske gode honorarer.

Nå har dette partiet lovet å rive alle disse bomstasjonene. De har til og med bevilget penger til det. Mange penger. Dette partiet gikk til valg på å fjerne dem, men endte istedenfor opp med å øke antallet. Når de nå har vedtatt å bevilge penger for å fjerne dem, kan man jo lure på hva som kommer til å skje.

For ordens skyld: Denne nestlederen har, så vidt undertegnede har funnet ut, gått av som styremedlem i sitt lokale bomselskap.

Dette er bare noen av de store og alvorlige de tingene jeg bekymrer meg for. Så jeg har ikke verken tid eller krefter å bruke på en partileder i krise, som roper om å knuse bare fordi hun trenger avisoverskrifter.

