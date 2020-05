Både SUV-eiere og barnefamilier skal ha sykkel som førstevalg

I den nye sykkelstrategien vil vi prioritere korte reiser, der det bor flest.

Byråd Thor Haakon Bakke (MDG) gir Anna Lena Jammer rett i at det ikke alltid er like lett å være syklist i Bergen sentrum. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Byrådets økonomiske støtte til folks innkjøp av elsykkel og ellastesykkel møter motstand hos Høyres Anette Strand i hennes innlegg 15. mai. Ordningen ble kjempepopulær, og to millioner kroner, som vil bidra til renere luft og mindre bil i byen, forsvant raskere enn du kan si «sykkel».

Byrådet fører en kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk basert på forskning. Sånn er det også i denne saken. Å få flere over på elsykkel erstatter bilturer og sørger for mindre utslipp og mer plass til liv i byen.

Så er det slik at folk ofte trenger et lite dytt, og om det er noen tusenlapper i støtte som får en kapitalistisk anlagt høyrevelger til å legge vekk diesel-SUV-en sin og slenge seg på sykkelsetet, ja, så er det vel anvendte penger. Det er faktisk ganske effektivt, noe også Transportøkonomisk institutt peker på.

Midlene som er brukt på støtte til elsykler, er en del av en pott med engangsmidler hvor det også går penger til elladestøtte i borettslag, som også er en populær ordning.

Merkelig nok er Høyre positive til støtte til elbiler, men ikke til elsykler. Byrådet ønsker derimot at de som trenger å kjøre bil, velger elbil, men aller helst at flere skal sykle.

Sykkelen er nemlig genial, men vi har fremdeles et godt stykke igjen for å gjøre Bergen skikkelig sykkelvennlig. En sykkelfamilie på Kronstad setter i BT 8. mai fingeren på flere sentrale problemstillinger. Det trengs mer sykkelparkering, sammenhengende sykkelvei i sentrum, og vi må prioritere de syklende foran bilen.

I Nederland liker de syklende bedre å sykle enn bilister trives med å kjøre bil. En undersøkelse gjort under koronakrisen viser at et overveldende flertall av dem som savner sin transport til arbeid, er syklister og gående.

Satsingen i Bergen må både ha tempo på høystandard og sammenhengende hovedruter, samtidig må vi få til et mer finmasket rutenett i tette bystrøk som har enklere utforming.

En velkjent problemstilling er at Bergen er en smal by, og at det er lite plass. Det utfordrer både Vegvesenet til å tenke kreativt rundt sine løsninger, og det utfordrer politikerne til å prioritere.

Byrådet vil i løpet av sommeren legge frem forslag til ny sykkelstrategi. Der vil tilrettelegging for sykkel «innenfra og ut» løftes, altså høyere prioritering av korte reiser der det bor flest.

Et mest mulig bilfritt sentrum er også viktig for et sykkelvennlig sentrum. Til sommeren er det planer om bilfritt Torget og Bryggen, det vil forhåpentligvis gi bedre forhold til de syklende og gi sykkelen velfortjent bedre plass i byen.

Dette byrådet kommer til å fortsette å sette syklistenes behov fremst sammen med de gående og kollektivreisendes. Å gjøre det lettere og tryggere å sykle og gå er det sikreste kortet vi har for en bedre og mer klima- og miljøvennlig by.